Il Cosenza si prepara a salutare i sei calciatori a parametro zero. Tutti in scadenza il prossimo 30 giugno, tutti destinati, allo stato attuale, a lasciare la Calabria senza alcun rinnovo. Una situazione avvalorata soprattutto dall’assenza più totale di una programmazione tecnica.

Tommaso D’Orazio, Christos Kourfalidis, Luca Garritano, Alessandro Arioli, Jaime Baez e Giacomo Beretta sono arrivati al capolinea della loro esperienza rossoblù. Nessuno di loro, ad oggi, rinnoverà il proprio contratto con il Cosenza. Tutti andranno via a zero, senza portare alcun introito nelle casse del club.

Una scelta, o forse una conseguenza naturale del momento che vive la società. Perché il Cosenza, a pochi giorni dalla fine di giugno, non c’è un allenatore per la prossima stagione, non c’è una linea chiara sul mercato e anche la posizione del direttore sportivo Domenico Roma resta sospesa. Il suo contratto, infatti, è in scadenza il 30 giugno e al momento non risultano passi concreti per il prolungamento.

In questo scenario, diventa complicato anche ragionare sui rinnovi. Chi decide? Con quale idea tecnica? Con quale allenatore? Con quale direttore sportivo? Domande che restano senza risposta. Così, mentre il calendario corre, il Cosenza perde altri pezzi della propria rosa.

Tra tutti, il nome che fa più rumore è quello di Luca Garritano. Non soltanto per il valore tecnico, ma anche per ciò che rappresenta. Cosentino, numero 10 sulle spalle, era tornato a vestire la maglia rossoblù portandosi dietro un carico emotivo diverso rispetto agli altri. La sua permanenza avrebbe potuto avere anche un significato identitario, oltre che calcistico. Invece anche il suo contratto si chiuderà il 30 giugno e per ora non si parla di nessun rinnovo.

I numeri della stagione sono stati comunque importanti nelle rotazioni del Cosenza. Garritano ha chiuso l’annata con 34 presenze, 4 gol e 2.154 minuti giocati. Un rendimento che lo ha reso uno degli elementi più utilizzati della rosa.

Saluterà certamente anche Tommaso D’Orazio, capitano, che per sette stagioni e mezza ha vestito il rossoblù. Per lui 24 presenze e 1.504 minuti in stagione. A centrocampo andrà via anche Christos Kourfalidis, appena una presenza e 21 minuti complessivi nell’anno, visto l’infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fermo per mesi. In attacco, invece, lasceranno Alessandro Arioli, Jaime Baez e Giacomo Beretta. Arioli ha trovato pochissimo spazio, con 5 presenze e 211 minuti. Baez, arrivato con grandi aspettative nella seconda parte della stagione, ha messo insieme 11 presenze, 1 gol e 353 minuti. Beretta è stato invece il più impiegato tra gli attaccanti in scadenza: 26 presenze, 4 gol e 1.351 minuti.

L’unica speranza per rivedere qualcuno di loro anche il prossimo anno con la maglia del Cosenza è che le cose cambino a livello societario. Se nelle prossime ore o nei prossimi giorni la trattativa tra Rota e Guarascio dovesse ripartire davvero e portare a un nuovo corso, per qualcuno dei calciatori in scadenza potrebbe anche riaprirsi un discorso. Ma a quel punto non si tratterebbe più di un semplice rinnovo. Dal 1° luglio, con i contratti ormai scaduti, bisognerebbe eventualmente parlare di un ingaggio ex novo.