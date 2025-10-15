Il Riesame di Catanzaro annulla la misura cautelare applicata a Claudio Vattimo, nell’ambito dell’operazione antimafia contro il presunto gruppo Scornaienchi, operante a Cetraro e dintorni. I giudici hanno accolto il ricorso dell’avvocato Cesare Badolato.

Claudio Vattimo, insieme ad altri co-indagati, è accusato di eseguire ordini, compiere intimidazioni ed estorsioni e detenere armi per conto del gruppo cetrarese. Il gip distrettuale aveva escluso l’aggravante dell’agevolazione mafiosa. La Dda di Catanzaro, relativamente a Vattimo, in sede di Riesame aveva rinnovato la richiesta di applicare la custodia cautelare in carcere. L’indagato dunque torna in libertà.