Il loro ingresso rappresenta un rafforzamento dell’organico che ha l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza operativa nei settori di competenza, per entrambi si tratta di un rientro nel territorio di residenza

Due nuovi funzionari tecnici ispettori antincendio, Francesco De Luca e Francesco Grimaldi, sono stati assegnati al comando dei vigili del fuoco di Cosenza, provenienti da altre sedi di servizio del Cnvvf.

L’ingresso dei nuovi funzionari rappresenta un rafforzamento dell’organico tecnico, che ha l’obiettivo di garantire una maggiore efficienza operativa nei settori di competenza, supportare le attività strategiche del Comando e rispondere con professionalità e competenza alle esigenze del territorio.

Il comandante Roberto Fasano ha rivolto ai funzionari tecnici un messaggio di benvenuto – si tratta di un rientro nel territorio di residenza – sottolineando l’importanza del ruolo che gli ispettori

andranno a ricoprire e augurando loro buon servizio.