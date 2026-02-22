A Zumpano la ditta Nuova Demar S.r.l. prosegue senza sosta le operazioni tecniche per il ripristino della carreggiata. Il sindaco Fabiano ringrazia Provincia e imprese: «Traffico deviato su Rende, disagi e congestione»

Sul cantiere della Strada Provinciale 234 Riva destra Crati si lavora «senza sosta», anche di domenica. A riferirlo è il sindaco di Zumpano, Fabrizio Fabiano, che in un aggiornamento sottolinea l’operatività continua delle squadre impegnate nel ripristino dell’arteria, considerata strategica per il Comune e per l’intero comprensorio urbano.

Secondo quanto comunicato, la ditta Nuova Demar S.r.l., guidata dall’amministratore unico Vittorio Mario Perri, è impegnata nelle operazioni di deviazione controllata del corso del fiume, intervento tecnico indicato come indispensabile per consentire, in condizioni di sicurezza, i lavori di ripristino della sede stradale. Un’attività definita complessa, che «non conosce pause» e che viene collegata al senso di responsabilità verso una viabilità fondamentale per Zumpano e per i collegamenti dell’area.

Nel testo, Fabiano esprime «un sentito ringraziamento» alla Provincia di Cosenza per l’impegno ritenuto concreto e costante, evidenziando anche l’impatto della chiusura della SP234 sulla mobilità dell’intero territorio urbano. La chiusura, spiega, ha determinato lo spostamento del traffico verso Rende, descritta come «ormai fortemente congestionata», con disagi per cittadini e pendolari.

Il sindaco aggiunge che, in una fase delicata, la risposta delle istituzioni e delle imprese coinvolte è stata «immediata e operativa» e assicura che il Comune continuerà a seguire passo dopo passo l’avanzamento dei lavori, con l’obiettivo di restituire «nel più breve tempo possibile» condizioni di sicurezza e normalità.