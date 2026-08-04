Accanto alla mostra mercato dell’agroalimentare e ai laboratori del gusto, anche incontri e approfondimenti. I promotori: «Sarà un piacevole itinerario tra le degustazioni di prodotti di eccellenza e i sapori accattivanti dei piatti della tradizione locale»

Quest’anno decima edizione per la "Fiera delle Eccellenze Calabresi", organizzata dalle Acli Terra Calabria, in collaborazione con il Circolo Acli Giovanni Paolo II di Belvedere Marittimo e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale. Un appuntamento ormai consueto che si terrà l’8 e il 9 agosto in Piazza G. Amellino a Belvedere Marittimo, a partire dalle ore 21.00.

Nella suggestiva cornice del centro storico si incontreranno le eccellenze dell’enogastronomia calabrese: più di 30 aziende provenienti da tutta la Regione e le Associazioni locali, segno che la collaborazione tra istituzioni, privati e associazionismo spesso può rappresentare la vera straordinaria risorsa di un territorio. Infatti, accanto alla mostra mercato dell’agroalimentare e ai laboratori del gusto, si affiancherà anche per quest’anno la proposta di numerosi incontri e approfondimenti.

Interverranno alle serate l’Associazione Agorà di Belvedere Marittimo, che in collaborazione con Legambiente, permetterà ai bambini presenti di cimentarsi nell’arte della lavorazione dell’argilla. Realizzeranno delle tartarughe, al fine di sensibilizzare sul rischio estinzione della tartaruga caretta-caretta. Inoltre, l’Associazione Amici della Montagna e l’Associazione In Petra parteciperanno rispettivamente per promuovere e valorizzare i percorsi di trekking nell’Alto Tirreno cosentino e il patrimonio storico-artistico-religioso della Diocesi San Marco Argentano-Scalea.

Saranno presenti numerosi rappresentanti delle Istituzioni locali e regionali, nonché il Gal della Riviera dei Cedri ed esponenti nazionali e regionali delle Acli.

«Sarà un piacevole itinerario tra le degustazioni di prodotti di eccellenza e i sapori accattivanti dei piatti della tradizione locale, preparati dai ragazzi dell’Acr parrocchiale e dal Gruppo Scout Agesci Belvedere 1, oltre che da alcune signore del posto. Alla laboriosità dei giovani si assocerà l’esperienza degli artigiani con i loro pregevoli manufatti», anticipano i promotori.