Nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro San Giuliano torna il riconoscimento dedicato a Raffaele Chiodi. Sul palco il "Senza Filtro Trio", formazione che fonde musica colta e sonorità contemporanee in un omaggio all'eredità del maestro

Una cornice naturale che profuma di storia, l'atmosfera magica del tempo sospeso che solo il centro storico sa regalare e la musica come strumento di elevazione spirituale. Sono questi gli ingredienti speciali della quarta edizione del Premio "Raffaele Chiodi", che si terrà il prossimo 4 agosto, alle ore 20,30, nella suggestiva cornice dell'Anfiteatro San Giuliano di Castrovillari.

L'evento, nato per onorare la memoria e l'eredità artistica del Maestro Raffaele Chiodi, non solo aprirà il Festival dei Quartieri” ma promette, quest'anno, di trasformarsi in una vera e propria esperienza sensoriale capace di lasciare il pubblico con il fiato sospeso. Un viaggio in cui le pietre antiche della città e le vibrazioni sonore si fonderanno in un unico, indimenticabile respiro.

Il Testimone passa al "Senza Filtro Trio"

Il Premio Chiodi si è consolidato nel tempo come un palcoscenico di altissimo profilo culturale. Dopo aver celebrato nelle passate edizioni grandi nomi della chitarra e della musica d'autore, come il virtuoso Maestro Salvatore Russo, quest'anno il prestigioso riconoscimento vedrà come assoluto protagonista il "Senza Filtro Trio".

La formazione porta sul palco una proposta artistica di grande spessore, che affonda le sue radici nella musica colta di estrazione conservatoriale, ma riletta con un'energia travolgente e senza barriere di genere. Il trio è composto da tre musicisti d'eccezione, molto noti nel panorama artistico e didattico

Eugenio De Luca: chitarrista poliedrico, vanta una solida formazione accademica d'eccellenza. È docente di Chitarra Pop-Rock presso il prestigioso Conservatorio di Musica "Stanislao Giacomantonio" di Cosenza, unendo un'intensa attività live a un profondo impegno nella formazione delle nuove generazioni di musicisti.

Corrado Mendicino: Pianista, tastierista e compositore eclettico. Diplomatosi in pianoforte principale, spazia con disinvoltura dalla musica classica alle contaminazioni moderne, forte di anni di esperienza in studio di registrazione, arrangiamento e palcoscenici nazionali.

Tarcisio Molinaro: Percussionista e batterista d'avanguardia. Diplomato in Strumenti a Percussione con il massimo dei voti, vanta collaborazioni di respiro internazionale, esecuzioni in importanti festival di musica contemporanea, fra cui il Festival di Sanremo, e un percorso didattico e orchestrale di altissimo livello.

Questi tre artisti incarnano alla perfezione lo spirito del Premio: una dimostrazione vivente che la musica non appartiene solo a chi la studia ma trova la sua massima espressione in chi la fa, la vive e la modella sul palco per farla arrivare dritta al cuore della gente.

Tra memoria e futuro

Più che una semplice rassegna o una serata di premiazione, l'evento del 4 agosto si configura come un rito collettivo in cui la comunità di Castrovillari si stringe attorno al ricordo del Maestro Chiodi, celebrando al contempo la forza viva e trasformativa della musica. Sotto il cielo estivo dell'Anfiteatro San Giuliano, l'appuntamento è con l'emozione pura, l'arte senza filtri e la bellezza che eleva lo spirito.

«Grande soddisfazione - dichiara Luca Oliveto, musicista e Direttore Artistico della manifestazione – per la creazione di questi tre eventi in programma per il Festival Dei Quartieri, che giunge alla quinta edizione. Ancora una volta – continua – musica di elevato spessore sarà messa a disposizione di tutta la città».