Si segnala la recidiva di un condominio che aveva già collezionato altri tre verbali per la medesima violazione nei mesi scorsi, a testimonianza di una persistente e ingiustificata inosservanza

Non si allentano i controlli della Polizia Locale di Rende, guidata dal Comandante Alfredo Ferraro, contro i trasgressori delle regole sul conferimento dei rifiuti in città, in ottemperanza alla linea dell’Amministrazione guidata dall’Onorevole Sandro Principe. Il monitoraggio e la verifica sul campo, condotti senza sosta, hanno consentito nuovi, importanti riscontri operativi proprio nella giornata di ieri.

Infatti, durante i controlli effettuati il 3 agosto, gli agenti della Sezione Ambiente della Polizia Locale hanno redatto dieci verbali per inottemperanza all’Ordinanza Sindacale 67 sulla raccolta differenziata. Le sanzioni hanno colpito diverse utenze condominiali e un’attività commerciale del territorio. Tra gli aspetti più particolari di queste ispezioni, si segnala la recidiva di un condominio che aveva già collezionato altri tre verbali per la medesima violazione nei mesi scorsi, a testimonianza di una persistente e ingiustificata inosservanza delle disposizioni vigenti.

L’azione della Polizia Locale, supportata anche dai sistemi di videosorveglianza mobile, continuerà con la massima attenzione anche nei prossimi giorni. Gli obiettivi dell’Amministrazione restano quelli di garantire il decoro urbano, tutelare l’ambiente e prevenire condotte illecite che danneggiano l’intera collettività e mettono a rischio la sicurezza del territorio.