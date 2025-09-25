Venerdì 3 ottobre, alle 17.30, al teatro di tradizione Alfonso Rendano di Cosenza, si terrà la cerimonia di premiazione della XIX edizione del Premio per la Cultura Mediterranea, il riconoscimento internazionale assegnato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania a illustri studiosi, scrittori, giornalisti, attivisti e traduttori impegnati nella promozione delle molteplici espressioni culturali del Mediterraneo.

«Il nostro Premio continua ad essere un ponte naturale tra le diverse espressioni culturali dell’area mediterranea. In particolare, la cerimonia di consegna dei premi offre uno spazio importante per fare una riflessione contestualizzata all’interno delle dinamiche sociali e approfondire tematiche che stimolino il confronto come fondamento di pace, mai così urgente come in questo periodo storico» dichiara Giovanni Pensabene presidente della Fondazione Carical.

«Anche in questa XIX edizione abbiamo mantenuto alto il livello qualitativo del nostro premio grazie all’intenso lavoro della Giuria, dei collaboratori e dei dipendenti ai quali va il mio convinto e grato apprezzamento. I nomi presenti nelle terne, frutto di una rigorosa selezione, sono tutte personalità di altissimo e riconosciuto valore. Sono soddisfatto e contento» dichiara Mario Bozzo, fondatore e presidente del Premio. Nel corso della serata, saranno proclamati i vincitori delle otto sezioni del Premio, individuati dalla giuria internazionale – composta da intellettuali italiani e stranieri e presieduta da Mario Bozzo – e dalla giuria scolastica, formata da 400 studenti di dieci istituti calabresi e lucani – chiamati a decretare il vincitore della Sezione Narrativa Giovani – che saranno presenti in teatro. Nel corso della Cerimonia, condotta dalla giornalista del Tg1 Maria Gabriella Capparelli, i premiati saranno protagonisti di momenti di confronto e approfondimento su temi riguardanti le diverse civiltà del Mare Nostrum.

I candidati

Società Civile

Oscar Camps – fondatore della ONG Proactiva Open Arms

Don Dante Carraro – direttore di Medici con l’Africa CUAMM

Rossano Ercolini – presidente di Zero Waste Italy

Scienze dell’Uomo

Fabiola Gianotti – direttrice generale del CERN

Grammenos Mastrojeni – Vice Segretario Generale e Deputy Secretary General Energy and Climate Action, Segretariato dell’Unione per il Mediterraneo

Lea Ypi – scrittrice, giornalista del Guardian e docente di filosofia politica alla London School of Economics

Poesia

Luis García Montero

Antonella Anedda

Elisa Ruotolo

Cultura dell’Informazione

Wael Al-Dahdouh – giornalista di Al Jazeera per la Striscia di Gaza

Roberto Napoletano – direttore del quotidiano Il Mattino

Asmae Dachan – giornalista, fotografa e scrittrice italo-siriana

Traduzione

Nicola Verderame

Yasmina Mélaouah

Elena Liverani

Narrativa

Malbianco di Mario Desiati (Einaudi)

Una storia ridicola di Luis Landero (Fazi Editore)

Le invisibili di Elena Rausa (Neri Pozza)

Infine, il Premio Speciale della Fondazione Cassa di Risparmio di Calabria e di Lucania - assegnato a una personalità calabrese o lucana che nel proprio campo di attività rappresenta un modello per le giovani generazioni – quest’anno va ad Aurelia Patrizia Calabrò, direttrice della Divisione per l’Empowerment Femminile e la parità di genere dell’UNIDO - Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale.

L’evento conclusivo della XIX edizione, come di consueto, si svolgerà sul fil rouge di una tematica di attualità particolarmente urgente e significativa: letture e azioni teatrali di danza e di musica accompagneranno il pubblico in una narrazione che pone al centro l’uomo e la sua relazione con l’ambiente. Quest’anno il focus sarà sui cambiamenti climatici, le cui conseguenze sono destinate a incidere sempre più profondamente sulla vita del pianeta e dell’umanità, saranno quattro i momenti performativi che si alterneranno alla consegna dei riconoscimenti.