Seconda edizione per l’evento che si snoderò tra centro storico e lungomare. Tra gli ospiti poeti come Dato Magradze e Hafez Haidar e artisti come Morgan, Francesco Gazzè e la Rino Gaetano Band

Saranno giorni di grande fermento che vedranno l'arrivo di migliaia di festivalieri, principalmente amanti della poesia, giunti per partecipare alla kermesse “Il paese della poesia d’amore”, ideata dal maestro di origini calabresi Giuseppe Aletti, e patrocinata dal Comune di Montegiordano, che celebra la poesia sottesa in ogni arte: non solo nella poesia stessa, ma anche nel teatro, nella musica, nel cinema, nei manufatti.

Con la partecipazione di artisti di grande calibro come Morgan, Francesco Gazzè, Giuseppe Anastasi e Carlotta, la mitica Rino Gaetano Band, fino ai più giovani, che si avviano ad essere gli artisti del futuro, ovvero Matteo Crea, Ventidue, e poi ancora i musicisti Giovanni Seneca, Giovanni Scaramuzzino, l'eclettico Cosimo Damiano Damato che si muove con disinvoltura tra teatro, cinema, giornalismo, fino all'attrice Mariapaola Tedesco, e ad altre personalità, legate al mondo della cultura, come il poeta georgiano Dato Magradze, il poeta e traduttore libanese Hafez Haidar, la scrittrice e direttrice editoriale Valentina Meola, la studiosa Rossella Murano, la social media manager Caterina Aletti, e personalità del giornalismo come Vincenzo La Camera e Federica Grisolia. E l’ideatore Giuseppe Aletti, dalla cui mente sono nati eventi di grande risonanza nazionale, tra cui spicca “Il Federiciano”.

Dai reading che partono già dal mattino, con i "Matinée della poesia", e continuano in altri momenti della giornata, alle immancabili "Estemporanee di poesia" aperte a tutti coloro che vorranno cimentarsi nella scrittura di una poesia intorno ad un tema prescelto dalla commissione, alla suggestiva cerimonia di premiazione del concorso di poesia "Verrà il mattino e avrà un tuo verso" con l'emozionante inaugurazione delle stele poetiche quando ci si incammina tutti insieme, nel robusto corteo lungo le strade del centro storico, agli spettacoli artistici, ai concerti tra il centro storico e il lungomare, questa seconda edizione vuole accompagnare i festivalieri, e tutti coloro che vorranno vivere questa singolare esperienza, lungo tutta la giornata per sigillare momenti unici.

Per tutti coloro che vorranno usufruire dei singoli appuntamenti artistici, ecco le date dei singoli spettacoli.

Il 23 luglio, alle ore 22, in piazza Tarsia, nel centro storico, il concerto di Ventidue live: un'artista ironica, di grande personalità con un repertorio lucido, tra sarcasmo e poesia, e brani che sono lo specchio sincero della sua generazione. Sarà accompagnata da talentuosi musicisti formatisi al Conservatorio Saint Louis. Tra le principali esperienze dell’artista figurano: xFactor 2018, Festival di Castrocaro Rai 2 (2019), Amici 2023, quella da vincitrice di Area Sanremo 2023, e le collaborazioni con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.

Il 24 luglio, alle ore 22, è la volta del concerto della Rino Gaetano Band sul Lungomare, che ogni anno ritorna nell'Alto jonio per un appuntamento che è diventato amata consuetudine, in cui lasciarsi coinvolgere dalla sana energia.

Il 25 luglio, alle ore 22, ci sarà lo spettacolo "In Due" con la magnifica voce di Carlotta accompagnata dalla chitarra di Giuseppe Anastasi, uno dei più importanti autori del momento. Portano la sua firma i successi di Arisa, alcune canzoni di Michele Bravi e altri. Anastasi e Carlotta, entrambi docenti del Cet, la prestigiosa scuola istituita da Mogol, ci accompagneranno lungo un itinerario emozionante di brani iconici dell'"Altro Mogol", quello senza Battisti, con un repertorio altrettanto amato e reso famoso da Celentano, Cocciante, Mango, Mina, Vanoni, Dik Dik, Fiorella Mannoia e altri.

Il 26 luglio, alle ore 22:00, il concerto di Matteo Crea, artista poliedrico ed unico nel suo genere: un'ora e mezza di teatro, canzone, satira, monologhi e tanto tanto groove. Accompagnato da una live band esplosiva, Matteo si esibirà portando il suo nuovo album "Produci Consuma Crea", uscito il 16 gennaio scorso ed uno spettacolo teatrale inedito che racconta la rabbia, la disillusione e le aspirazioni della propria generazione, quella nata tra gli anni 90 ed i primi del 2000. Si ride, si balla e ci si commuove in questo inedito mix di recitazione e musica. Non potrebbe essere diversamente, per questo artista che è non solo autore e cantante, ma anche attore. Già candidato al David di Donatello per la colonna sonora del film "Margini".

A chiudere questa seconda edizione sarà l'attesissimo concerto di Morgan che, il 27 luglio, alle ore 22, si svolgerà sul lungomare. Un concerto speciale (Piano Solo) con Morgan, artista originale e imprevedibile, che porterà sul palco tutta la sua energia e il suo talento, dedicando una performance unica al Paese della Poesia d'Amore.

È un programma fitto che si avvia a lasciare il segno. Un solco duraturo, che resterà ben oltre la durata del festival, per un cammino verso la rinascita del borgo attraverso la cultura che celebra la poesia e la canzone d’amore.