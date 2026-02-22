Sabato 28 febbraio al Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni la quarta edizione apre con “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799”

Il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni di Cariati riapre le porte alla rassegna “Libri al Museo”, che torna con la quarta edizione e sceglie un’apertura dal forte peso storico. L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 28 febbraio, dalle 17.30, con la presentazione del libro “Il Cardinale Ruffo e la straordinaria avventura del 1799” di Giuseppe Caridi, tra i maggiori storici calabresi e presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria.

Il libro: la spedizione sanfedista e la riconquista del Regno di Napoli

Il volume, edito da Rubbettino, è dedicato alla figura del cardinale Fabrizio Ruffo, descritta come celebre e controversa. Il testo ricostruisce la spedizione sanfedista avviata nel febbraio 1799 con l’obiettivo di sconfiggere la rivoluzione giacobina, un’impresa che in pochi mesi portò alla riconquista del Regno di Napoli e contribuì al ritorno di Ferdinando IV di Borbone sul trono.

L’opera biografica parte dalle origini e dalle ramificazioni familiari per arrivare, con ampia documentazione e capacità narrativa, alle vicende che attraversano l’intero arco della vita di Ruffo fino alla conclusione della sua azione antirivoluzionaria.

Un evento condiviso con il Rotary e il museo

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Club Rotary “Cariati Terra Brettia” Distretto 2102, realtà associativa presente da anni in città, impegnata in iniziative culturali e su temi ambientali e della salute.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Cataldo Minò e della delegata alla Cultura Alda Montesanto. Seguiranno gli interventi del presidente Rotary Giovanni Romio e di Giuseppe Ferraro, direttore dell’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano (Comitato di Cosenza), che partecipa all’evento. A dialogare con l’autore sarà la direttrice del Museo e curatrice della rassegna Assunta Scorpiniti.

Musica tra Bach e Liszt

Durante la presentazione sono previsti anche momenti musicali a cura dell’Associazione LibereNote “Fortunato Russo”: al pianoforte Alysea Fortino, che eseguirà brani di J. S. Bach e F. Liszt.

Perché Ruffo interessa Cariati: il legame con la storia cittadina

La presenza di Caridi e la scelta del tema, si legge nel testo, suscitano particolare interesse nella cittadina ionica perché lo storico si è a lungo occupato della famiglia Ruffo, potente casata della feudalità calabrese e meridionale che ebbe anche la signoria di Cariati dal 1302 alla seconda metà del Quattrocento: un periodo associato alla riedificazione della cinta muraria e all’elevazione della cittadina a sede vescovile.

Chi è Giuseppe Caridi

Giuseppe Caridi, già ordinario di Storia Moderna all’Università di Messina, è autore di numerosi saggi e monografie. Tra le più recenti, quelle dedicate a Carlo III, Francesco di Paola, Alfonso il Magnanimo, gli Aragonesi di Napoli e Ferrante Re di Napoli.