Al Cineteatro Universal di Cosenza prende il via “Patagonia Express”, il nuovo ciclo di incontri letterari ideato e condotto dallo scrittore Michele D’Ignazio. Il primo appuntamento è fissato per domenica 1 febbraio, alle ore 16, nello storico spazio culturale di via San Francesco, nel cuore del centro storico.

Più che un corso di scrittura, “Patagonia Express” nasce come un percorso di lettura. Un viaggio nei libri che hanno influenzato la formazione narrativa e lo sguardo creativo di D’Ignazio, ma anche un’occasione per riflettere su ciò che precede e sostiene ogni testo: l’ascolto, la memoria, le suggestioni del quotidiano, i paesaggi interiori ed esterni da cui le storie emergono.

Il progetto si presenta come un diario condiviso: un attraversamento di territori letterari distanti tra loro ma uniti da un filo comune, quello dell’immaginazione che cambia il modo di guardare il mondo. I partecipanti saranno guidati dentro testi, autori e domande che hanno segnato l’evoluzione artistica dello scrittore cosentino, oggi autore Rizzoli e tra i nomi più apprezzati nella narrativa per ragazzi. Tra i suoi titoli più noti figurano la serie long-seller “Storia di una matita”, la trilogia di Babbo Natale inaugurata da “Il secondo lavoro di Babbo Natale” – tradotta in 15 lingue – e l’autobiografico “Il mio segno particolare”. Dai suoi libri sono nati spettacoli teatrali, animazioni e podcast.

Gli incontri si terranno al Cineteatro Universal, struttura divenuta negli ultimi anni un presidio culturale essenziale per il centro storico. Ex cinema trasformato in spazio polifunzionale, l’Universal ospita attività artistiche e comunitarie rivolte a giovani e adulti e fa da fulcro a una più ampia operazione di rigenerazione urbana.

La partecipazione a “Patagonia Express” è gratuita; è richiesta soltanto la tessera annuale 2026 del Cineteatro Universal (5 euro) per chi non ne è già in possesso. Per informazioni e iscrizioni si può scrivere all’indirizzo cineteatro.universal@gmail.com.

Il primo appuntamento del 1° febbraio promette di aprire un percorso in cui la letteratura è intesa come viaggio, scoperta e relazione. Un invito a rallentare, leggere, ascoltare e – forse – tornare a scrivere.