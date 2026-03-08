È morto a Memphis, nel Tennessee, l’attore statunitense Corey Parker, noto per le apparizioni nella serie tv “Will & Grace” e per il ruolo nel film horror “Venerdì 13: il terrore continua”. Secondo quanto riportato, Parker si è spento dopo una battaglia contro il cancro. La notizia è stata confermata dalla famiglia al sito di spettacolo Tmz.

In una dichiarazione diffusa tramite BGB Studio, la sorella Noelle Parker lo ha ricordato con parole di affetto: «Credo che abbia lasciato questo mondo leggero, in pace e circondato dall’amore». Nel messaggio ha sottolineato anche la lunga amicizia e collaborazione artistica che li legava da decenni, celebrandone «il talento incredibile, la passione per il lavoro e la dedizione all’insegnamento».

Figlio dell’attrice Rocky Parker, Corey Parker iniziò a recitare da giovanissimo, a soli quattro anni, proseguendo l’attività durante l’adolescenza. Il primo credito televisivo risale a un episodio del 1983 della soap opera “Così gira il mondo”, mentre il debutto al cinema arrivò nel 1984 con “La casa in Hill Street”. Nel 1985 fu tra i protagonisti di “Venerdì 13: il terrore continua”, quinto capitolo della saga.

Nel corso della carriera prese parte anche a film come “Nove settimane e mezzo”, “L’uomo della pioggia” e “Il dubbio degli dei”. In televisione apparve in diverse produzioni statunitensi, tra cui “In famiglia e con gli amici”, “Eddie Dodd”, “Flying Blind”, “The Love Boat: The Next Wave” e, nel 2014, un episodio di “Nashville”. Nel 2000 partecipò anche a cinque episodi di “Will & Grace”.

Accanto alla carriera di attore, Parker era noto anche come acting coach. Dal 2000 iniziò a insegnare recitazione e tenne corsi in varie università statunitensi, tra cui Duke University, Rhodes College e University of Memphis. Tra i lavori più recenti viene citata anche la collaborazione come insegnante alla serie “Marvel Ms. Marvel” del 2022.