Giovedì 30 ottobre, alle ore 10, conferenza stampa a Palazzo dei Bruzi per presentare la nuova collaborazione tra Comune, Università della Calabria e “L’Altro Teatro”: nasce un progetto unico che unisce tradizione e contemporaneità

Giovedì 30 ottobre, alle ore 10, nel salone di rappresentanza di Palazzo dei Bruzi, si terrà la conferenza stampa di presentazione della collaborazione tra Comune di Cosenza, Università della Calabria e la società “L’Altro Teatro”, per un progetto condiviso che intreccia per la prima volta le stagioni del Teatro Rendano e del Teatro Auditorium Unical (TAU).

L’iniziativa segna l’avvio di una progettualità culturale comune, che si tradurrà in un cartellone coordinato di spettacoli, eventi e attività formative. L’obiettivo è creare un dialogo tra la tradizione del Rendano, cuore artistico della città storica, e l’innovazione del TAU, spazio contemporaneo e laboratorio creativo del campus universitario.

La collaborazione punta a integrare l’offerta culturale dei due poli attraverso una programmazione di alta qualità, capace di coinvolgere pubblici diversi e di consolidare il legame tra la città e l’ateneo.

Alla conferenza stampa parteciperanno il sindaco Franz Caruso, il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone, il neo rettore Gianluigi Greco, la consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, il presidente del CAMS – Centro Arte Musica e Spettacolo dell’Unical Francesco Raniolo, il direttore artistico del TAU Fabio Vincenzi e Carmela Caligiuri per la società “L’Altro Teatro”.

La presentazione ufficiale offrirà anche l’occasione per illustrare i primi contenuti del cartellone congiunto che animerà la prossima stagione teatrale, nel segno della collaborazione e della crescita culturale condivisa.