Desidero esprimere la mia più viva soddisfazione e la mia profonda commozione per la giornata che vede la città di Cosenza rendere un doveroso e solenne omaggio alla memoria del compianto Prof. Giulio Palma, storico Rettore del Convitto Nazionale.



Parlo oggi non solo come cittadino legato ai valori della nostra comunità, ma anche e soprattutto nella qualità di membro di diritto dell’Associazione Ex Convittori. Avendo avuto l'onore e il privilegio di guidare lo stesso prestigioso Istituto per ben cinque anni in qualità di Rettore, conosco intimamente il peso, la dedizione e l'amore necessari per custodire e far crescere una realtà educativa così importante. Proprio per questo, riconosco nel Prof. Giulio Palma un faro e un esempio luminoso di alta guida magistrale e istituzionale.

Rivolgo un sentito ringraziamento al Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, per la straordinaria sensibilità con cui ha accolto la nostra istanza. L'intitolazione di questa strada non è solo un atto formale, ma il segno tangibile di una città che sa custodire la memoria dei suoi figli migliori e che riconosce nella cultura e nell'educazione le sue radici più profonde.



Infine, desidero far pervenire le mie più affettuose e sentite congratulazioni ai figli, Francesco Antonio e Paolo. A voi va l'abbraccio più grande per questo giusto, meritato e definitivo riconoscimento alla memoria e alla straordinaria eredità umana e professionale di vostro padre, il Prof. Giulio Palma, il cui nome rimarrà da oggi impresso non solo nella storia del Convitto, ma nella toponomastica e nel cuore di Cosenza.

Con profonda stima e partecipazione.



*dirigente emerito del Liceo Classico B.Telesio (2012-23) e del Convitto Nazionale (2012-2014 e 2019-2022) di Cosenza