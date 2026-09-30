Massenet, Puccini e Tosti incontrano Lucio Dalla, Queen, Mina e Mia Martini. È da questo dialogo tra repertori, epoche e linguaggi diversi che nasce “Note d’Autunno”, il concerto dell’Orchestra Giovanile Polimnia in programma domenica 4 ottobre, alle 18.30, nell’Auditorium del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza.

A dirigere i giovani musicisti sarà il maestro Damiano Morise, chiamato a guidare un programma costruito sul contrasto e sull’incontro tra la tradizione lirica e la musica d’autore.

Dalla lirica alla canzone d’autore

La scrittura melodica di Massenet, la tensione teatrale di Puccini e il lirismo di Tosti si apriranno a sonorità più contemporanee, accogliendo la poesia musicale di Lucio Dalla, l’energia dei Queen e l’intensità di brani legati alle grandi voci di Mina e Mia Martini.

L’orchestra diventerà così il filo conduttore di un percorso che attraversa stili differenti mantenendo al centro la dimensione melodica e interpretativa.

Le voci soliste

Ad arricchire il concerto saranno Beatrice Palazzo, Salvatore Scornaienchi, Enza Cristofaro e Valeria Bastone. Quattro voci impegnate in un repertorio che richiede duttilità e sensibilità, passando da registri lirici a quelli della canzone d’autore e del pop.

La seconda parte della stagione

Con “Note d’Autunno” l’Orchestra Giovanile Polimnia apre la seconda parte della propria stagione concertistica. Il progetto artistico si inserisce nel percorso formativo dell’ensemble, fondato sull’ascolto reciproco, sulla precisione dell’insieme, sull’equilibrio tra le sezioni e sulla trasformazione dello studio individuale in esperienza musicale condivisa.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Liceo Scientifico Scorza, con il patrocinio della Provincia di Cosenza e con il sostegno della Fondazione Carical.