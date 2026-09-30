Il Consiglio comunale approva all’unanimità la ratifica del termine del 29 settembre per la definizione agevolata e dà il via libera al nuovo regolamento dei punti di accoglienza sociale. Slitta ancora il project financing sulla sosta

Il Consiglio comunale di Cosenza, presieduto da Giuseppe Mazzuca, ha approvato la ratifica del termine generale del 29 settembre per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla cosiddetta pace fiscale e ha dato il via libera al nuovo regolamento dei Centri anziani.

È stato invece nuovamente rinviato il punto relativo alla proposta di finanza di progetto per la gestione delle strisce blu e dei parcheggi in struttura.

La seduta si è quindi concentrata soprattutto sui tributi e sulle politiche sociali, con un voto unanime sulla definizione agevolata e un’approvazione a maggioranza sul regolamento destinato agli anziani.

Pace fiscale, ratificato il termine del 29 settembre

A illustrare i dati della definizione agevolata è stato il dirigente del settore Tributi e riscossione Carmelo Misiti. Secondo quanto riferito in aula, alla scadenza iniziale erano state protocollate 1.948 domande di adesione a fronte di circa 4.500 istanze conoscitive, pari al 43,28%.

Misiti ha spiegato che una quota delle richieste preliminari, pari a circa il 5%, risultava duplicata o non conforme al modello previsto. Successivamente sono arrivate altre 502 domande, portando, secondo la proiezione illustrata in Consiglio, il tasso tendenziale di adesione oltre il 54%.

La delibera rende ammissibili le istanze presentate entro il 29 settembre e conferma inoltre la possibilità, per i contribuenti interessati, di presentare la dichiarazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ente relativa ai carichi definibili.

Il perfezionamento dell’adesione avverrà con il pagamento della prima rata, pari al 10%, oppure dell’intero importo, entro dieci giorni dal ricevimento del piano rateale.

La scelta di riaprire i termini era già stata al centro del confronto politico nelle scorse settimane, con amministrazione e opposizione convergenti sulla necessità di consentire ai contribuenti di regolarizzare le istanze presentate oltre la prima scadenza, pur rivendicando ciascuna la propria iniziativa sul provvedimento.

Fuorivia: «Adesioni oltre le attese»

L’assessore Raffaele Fuorivia ha sottolineato il riscontro ottenuto dalla misura, ipotizzando che il dato finale possa superare il 60%.

Voto favorevole anche da parte dell’opposizione. Giuseppe D’Ippolito ha evidenziato come la decisione consenta di recuperare le istanze tardive, mentre Gianfranco Tinto ha rimarcato l’utilità del provvedimento per i cittadini che avevano incontrato difficoltà nella presentazione delle domande.

Centri anziani, approvato il nuovo regolamento

Il secondo provvedimento approvato riguarda il regolamento dei punti di accoglienza sociale destinati agli anziani.

Il presidente della commissione Welfare, Giuseppe Ciacco, ha spiegato che il testo è stato esaminato e discusso prima dell’approdo in aula, sottolineando come il regolamento disciplini non soltanto gli aspetti organizzativi ma anche diritti, servizi e modalità di partecipazione.

Tra le principali novità illustrate dall’assessore al Welfare Veronica Buffone figurano l’aggiornamento delle modalità di iscrizione, degli organismi rappresentativi e delle procedure elettive, una maggiore attenzione alla rappresentanza di genere e alcune modifiche ai requisiti di accesso.

La soglia di invalidità necessaria per l’iscrizione viene ridotta dal 70 al 66%, mentre è prevista l’esenzione dalla quota per chi presenta un Isee pari o inferiore a 10.140 euro.

Il regolamento punta inoltre a rafforzare le attività intergenerazionali e a contrastare isolamento e solitudine tra gli anziani.

La proposta è stata approvata a maggioranza, con l’astensione dei consiglieri Giuseppe D’Ippolito e Alfredo Dodaro.

Il confronto in aula sui Centri anziani

Nel dibattito Bianca Rende ha richiamato la storia dei Centri anziani cittadini e il loro ruolo sociale.

D’Ippolito ha motivato l’astensione dell’opposizione contestando i tempi con cui il regolamento è arrivato in aula e chiedendo maggiore chiarezza sulla gestione precedente dei centri.

Alessandra Bresciani ha invece espresso voto favorevole, definendo il nuovo regolamento uno strumento per garantire una maggiore partecipazione democratica, mentre Caterina Savastano ha auspicato che le strutture mantengano una funzione di aggregazione e promozione culturale.

Parcheggi, il project financing slitta ancora

È stato rinviato ancora una volta il punto relativo alla dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata per la gestione delle aree di sosta su strada e dei parcheggi in struttura presenti sul territorio comunale.

Il tema della sosta resta quindi aperto e tornerà in una successiva seduta del Consiglio.

Le due mozioni

Prima della chiusura dei lavori sono state esaminate anche due mozioni.

La prima, illustrata da Giuseppe D’Ippolito per l’opposizione, invita il Comune a valutare la partecipazione a un bando Anci destinato all’assegnazione di immobili pubblici a giovani under 35 per progetti innovativi. La mozione è stata approvata all’unanimità.

La seconda, proposta dall’associazione Certi Diritti e illustrata dal consigliere Francesco Alimena, riguarda iniziative di tutela diplomatica nei confronti di difensori dei diritti umani LGBT+ detenuti in Turchia.

Il documento è stato approvato a maggioranza, con l’astensione di D’Ippolito.