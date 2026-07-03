Questa mattina una delegazione del Centro internazionale di Studi Gioachimiti è stata ricevuta dal Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco. Nel corso dell’incontro il Presidente del Centro Studi Prof. Giuseppe Riccardo Succurro, accompagnato dai membri dell’Assemblea Anna Loria, Giuseppe Barberio, Domenico Foglia e Francesco Oliverio.

Dopo aver portato i saluti del direttore del Comitato Scientifico Prof. Gian Luca Potestà ha illustrato la quarantennale attività del Centro Studi consistente nella pubblicazione delle opere di e su Gioacchino da Fiore, nell’organizzazione dei congressi internazionali, dei seminari di studio e nella costante attività di divulgazione presso scuole e associazioni del territorio calabrese.

Il Magnifico Rettore, dal canto suo, ha manifestato il massimo interesse per il notevole e prezioso operato del Centro Studi, esprimendo la piena disponibilità per un rapporto più organico tra Università e Centro Studi. Al termine dell’incontro il Presidente ha fatto dono al Magnifico Rettore di alcune pubblicazioni del Centro Studi.