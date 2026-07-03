“Prima di muovere accuse o alimentare polemiche, sarebbe opportuno riconoscere con onestà il profondo cambiamento che Cosenza ha vissuto negli ultimi quattro anni. Un cambiamento concreto, visibile, che i cittadini possono constatare quotidianamente e che è il frutto del lavoro costante dell’azione amministrativa portata avanti dal Sindaco Franz Caruso”.

E’ quanto si afferma in una nota dell’Amministrazione Comunale che prosegue: "Le critiche sollevate in queste ore sulla manutenzione del verde pubblico offrono invece l’occasione per ristabilire la verità dei fatti e ricordare quanto è stato fatto e quanto continua a essere realizzato per restituire alla città il decoro e la qualità urbana che merita Sul fronte del decoro urbano, si sta operando con continuità e responsabilità per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Basta confrontare la situazione odierna con quella di quattro anni fa per rendersi conto del cambiamento profondo intervenuto: i cumuli di rifiuti che in passato occupavano i marciapiedi, arrivando in alcuni casi fino all’altezza dei primi piani degli edifici, appartengono ormai al passato.

Oggi la sfida è diversa e riguarda soprattutto il contrasto all’inciviltà e all’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di una minoranza di cittadini che continua a non rispettare le regole. Per questo motivo è stata adottata una linea di assoluta fermezza, intensificando i controlli della Polizia Municipale, installando nuovi sistemi di videosorveglianza e procedendo con denunce nei confronti dei responsabili degli illeciti ambientali.

Parallelamente, sono stati avviati numerosi interventi di riqualificazione urbana, con la sistemazione di nuovi arredi e il recupero di spazi pubblici, nell’ambito di un più ampio progetto volto a rendere Cosenza una città sempre più decorosa, vivibile e accogliente. Per quanto riguarda la potatura degli oleandri, è opportuno precisare che gli interventi sul patrimonio arboreo non possono essere effettuati in maniera casuale o sulla base di esigenze contingenti.

La manutenzione del verde pubblico viene programmata nel pieno rispetto dei cicli vegetativi delle piante, delle normative vigenti e delle buone pratiche agronomiche, al fine di preservarne la salute, la stabilità e la sopravvivenza. Le potature vengono quindi eseguite nei periodi più idonei, individuati dalla scienza agronomica e non da valutazioni estemporanee. “Continueremo – conclude la nota dell’Amministrazione Comunale - ad operare con senso di responsabilità, programmando gli interventi necessari e investendo nel decoro urbano, nella tutela dell’ambiente e nella sicurezza della città, consapevole che il rispetto degli spazi pubblici è un obiettivo che richiede non solo l’impegno delle istituzioni, ma anche la collaborazione e il senso civico di tutti i cittadini”.