Sei giorni di cinema, musica e incontri nonostante caldo e pioggia. Oltre 180 cortometraggi e una comunità internazionale in città

Caldo, pioggia e una macchina organizzativa costretta ad adattarsi in tempo reale non hanno fermato la quattordicesima edizione de La Guarimba International Film Festival. La manifestazione si è conclusa ad Amantea dopo sei giorni di cinema, musica, laboratori e partecipazione collettiva, registrando complessivamente 2.187 presenze.

Oltre 180 cortometraggi in concorso hanno trasformato la città in un punto d’incontro internazionale per registi, filmmaker, illustratori, musicisti e fotografi provenienti da diversi Paesi.

Gli appuntamenti si sono distribuiti tra Il Terrenito, il Cinema Sicoli, La Piccola Biblioteca, il Lido Azzurro e le strade del centro storico. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, tutte le tappe previste sono state realizzate grazie al lavoro della squadra del festival e alla rimodulazione della logistica.

Sei giorni tra cinema, musica e partecipazione

Ad aprire il programma è stato il concerto dell’Orchestra di Fiati Mediterranea. Nei giorni successivi Amantea ha ospitato proiezioni, incontri, attività dedicate ai bambini e momenti di approfondimento sui rapporti tra cultura, politica e società.

Tra le iniziative proposte figurano “Insomnia”, la maratona notturna dedicata al cinema sperimentale, e i laboratori de La Grotta dei Piccoli. La musicista La Negra Ugueto ha invece guidato un workshop dedicato ai tamburi afro-venezuelani.

Il programma ha compreso anche la mostra “Artists for La Guarimba”, il confronto intitolato “Si può fare politica attraverso la musica elettronica?” e la proiezione a sostegno del Venezuela curata dal Caribe Atómico Film Festival.

La festa conclusiva è stata affidata alla musica di DJ Turbolenta.

Le pistole ad acqua contro la guerra

Uno dei momenti maggiormente partecipati è stato “Serato Sguerrato”, il programma antimilitarista inserito nel cartellone della manifestazione.

Durante la proiezione, agli spettatori sono state distribuite pistole ad acqua. Il pubblico si è così bagnato a vicenda, trasformando l’appuntamento in un gesto collettivo e ironico contro la guerra e i sostenitori dei conflitti.

Per una settimana, la presenza di artisti e professionisti internazionali ha alimentato incontri e momenti conviviali insieme alla cittadinanza, confermando la dimensione aperta e comunitaria del festival.

I vincitori de La Guarimba 2026

La Giuria internazionale era composta da Gabrielė Cegialytė, direttrice del Vilnius Short Film Festival, dalla filmmaker sperimentale croata Sara Jurinčić e dal regista d’animazione portoghese João Gonzalez, candidato all’Oscar.

Il premio per il Miglior film di finzione è stato assegnato a “Nobody Barks” di Júlia Coldwell Serra. “Acid City” di Jack Wedge e Will Freudenheim ha ottenuto il riconoscimento come Miglior film d’animazione, mentre “Their Eyes” di Nicolas Gourault è stato scelto come Miglior documentario.

“December Rumbles” di Ziyang Liu ha conquistato il premio per il Miglior film sperimentale. Il riconoscimento per il Miglior video musicale è andato invece a “Le goût du ciel” di Pierre-Julien Fieux.

I premi assegnati dalla comunità di Amantea

Due riconoscimenti sono arrivati direttamente dal pubblico e dalla comunità locale. Il premio La Grotta dei Piccoli, assegnato dai bambini che hanno partecipato al programma di educazione cinematografica per l’infanzia, è andato a “Line 12” di Sarah Schulz e Christopher Schmier.

Il premio Vitaliano Camarca, dedicato all’uomo che portò per primo il cinema ad Amantea e determinato dalle preferenze degli spettatori del festival, è stato attribuito a “Time Flies” di Tommaso Zerbi.

Il premio Nonnina, istituito in memoria di Nonna Saveria e rivolto a chi sostiene La Guarimba attraverso il proprio tempo, il lavoro e la generosità, è stato consegnato a Filippo Berardone.

Giulio Vita: «Il cinema è uno spazio collettivo»

Il direttore del festival Giulio Vita traccia un bilancio dell’edizione appena conclusa, sottolineando la capacità della manifestazione di creare relazioni tra persone e culture differenti.

«Ogni anno chiudiamo il festival un po’ più stanchi e un po’ più convinti che questo lavoro abbia senso. Amantea per una settimana diventa un posto diverso, aperto, dove persone che non si conoscevano arrivano da paesi lontani e finiscono per ballare insieme sulla spiaggia. È questo il cinema che ci interessa: uno spazio collettivo, non uno schermo», dichiara Vita.

Territorio Guarimba, la cultura prosegue tutto l’anno

Il festival rappresenta una delle attività di Territorio Guarimba, il distretto culturale sviluppato durante l’intero anno dall’Associazione culturale La Guarimba ad Amantea.

Ne fanno parte Kino Guarimba, la residenza per filmmaker organizzata dalla consorella CinemAmbulante, La Piccola Biblioteca nel centro storico, lo spazio all’aperto Il Terrenito e il programma di educazione all’immagine La Grotta dei Piccoli, rivolto alle scuole calabresi.

La quinta edizione de Il Terrenito ha superato per la prima volta le mille presenze. Nel 2026 il modello di Territorio Guarimba è stato inoltre selezionato tra i tre vincitori nazionali del bando promosso da Fondazione Italia Patria della Bellezza, al quale erano state presentate più di 270 candidature.

Il sostegno istituzionale alla quattordicesima edizione

La manifestazione ha ricevuto il patrocinio del Parlamento europeo, della Presidenza del Consiglio dei ministri, della Provincia di Cosenza, di Unicef Italia e del Touring Club Italiano.

Alla quattordicesima edizione sono state inoltre conferite la Medaglia di rappresentanza del Senato della Repubblica e il Premio di rappresentanza della Camera dei deputati.

Il festival si è svolto con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione generale Cinema, della Regione Calabria, della Calabria Film Commission e della Fondazione Italia Patria della Bellezza. Hanno contribuito anche ambasciate e istituzioni culturali internazionali.

La Guarimba ha infine ringraziato registi, giurati, artisti, volontari e cittadini per aver reso possibile una manifestazione gratuita, indipendente e aperta a tutti.

Il percorso di Territorio Guarimba proseguirà dal 10 al 21 settembre con la quattordicesima edizione di Kino Guarimba.