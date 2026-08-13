Il responsabile nazionale dell’Organizzazione annuncia l’avvio della procedura. La nomina sarà effettuata dalla segretaria del Pd

La Federazione provinciale del Partito democratico di Cosenza sarà commissariata. Ad annunciare l’avvio della procedura è Igor Taruffi, responsabile nazionale dell’Organizzazione del Pd, al termine dei tentativi compiuti insieme al segretario regionale per consentire al partito cosentino di individuare autonomamente una nuova guida.

Il commissario sarà nominato dalla segretaria nazionale, di concerto con la Commissione nazionale di Garanzia. L’indicazione della persona chiamata a gestire la Federazione dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Alla base della decisione vengono indicate la prolungata assenza di un segretario provinciale, la mancata costituzione della Commissione di Garanzia e le recenti divisioni emerse nel Consiglio comunale di Cosenza.

Le elezioni del prossimo anno

Taruffi collega la necessità dell’intervento ai prossimi appuntamenti elettorali, richiamando sia le elezioni amministrative di Cosenza sia quelle politiche nazionali.

«Come è noto il prossimo anno si terranno le elezioni amministrative a Cosenza e le elezioni politiche in Italia. La Federazione provinciale di Cosenza versa ormai da troppo tempo in una situazione politico-organizzativa che non consente al Pd di quella importante e popolosa provincia della Calabria di preparare e affrontare al meglio gli importanti passaggi che ci aspettano», afferma il dirigente nazionale.

La situazione organizzativa della Federazione viene dunque considerata incompatibile con la necessità di preparare le campagne elettorali e definire la linea politica del partito sul territorio.

Federazione senza segretario da oltre due mesi

Tra le ragioni indicate nella nota figura l’assenza di una guida provinciale, che si protrae ormai da più di due mesi.

«La Federazione è senza segretario da più di due mesi e, in pieno contrasto con le norme statutarie del Pd, a più di un anno dall’ultimo congresso provinciale, è tuttora senza Commissione di Garanzia», sostiene Taruffi.

Per il responsabile nazionale dell’Organizzazione, già questa condizione sarebbe sufficiente a giustificare l’intervento degli organismi centrali del partito.

«Situazione che di per sé giustificherebbe l’intervento del nazionale», aggiunge.

Le divisioni nel Consiglio comunale di Cosenza

Nel quadro delineato da Taruffi entrano anche le vicende politiche maturate all’interno del Consiglio comunale di Cosenza.

Il riferimento è alla decisione di alcuni consiglieri eletti nelle liste del Partito democratico di costituire un gruppo autonomo. Un passaggio che, secondo il dirigente nazionale, avrebbe aggravato una condizione interna già segnata dalla paralisi.

«È inoltre del tutto evidente che, oltre alla non più sostenibile paralisi politico-organizzativa degli ultimi mesi, le vicende recentemente determinatesi in seno al Consiglio comunale di Cosenza, con addirittura la costituzione da parte di alcuni consiglieri eletti nelle liste del Pd di un gruppo autonomo, rappresentino una linea oltre la quale davvero non è più possibile andare», afferma Taruffi.

Falliti i tentativi per una soluzione interna

Prima di arrivare alla decisione del commissariamento, il livello nazionale e quello regionale del Pd avrebbero provato a favorire una soluzione interna.

L’obiettivo era consentire alla Federazione provinciale di individuare autonomamente una nuova guida e superare la fase di stallo. I tentativi, tuttavia, non avrebbero prodotto il risultato atteso.

«A questo punto, nonostante i tentativi che abbiamo messo in campo e il lavoro svolto a tal proposito di concerto con il segretario regionale per consentire alla Federazione di Cosenza di darsi autonomamente una nuova guida, pare del tutto evidente che l’unica soluzione è quella del commissariamento», spiega il responsabile nazionale dell’Organizzazione.

La nomina affidata alla segretaria nazionale

La procedura sarà completata nei prossimi giorni attraverso il coinvolgimento della Commissione nazionale di Garanzia.

Spetterà alla segretaria nazionale del Partito democratico nominare la persona che assumerà la responsabilità della Federazione provinciale di Cosenza.

«Procedura che nei prossimi giorni verrà espletata, di concerto con la Commissione nazionale di Garanzia, con la nomina da parte della segretaria nazionale della persona che avrà la responsabilità di commissario della Federazione di Cosenza», conclude Taruffi.