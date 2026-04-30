Vent’anni fa era soltanto un sogno coltivato con ostinazione, passione e fiducia nel talento dei giovani. Oggi quel sogno ha il volto concreto dell’Istituto Musicale Donizetti di Mirto Crosia, una realtà che nel tempo è diventata punto di riferimento per la formazione artistica sul territorio e che il prossimo 14 maggio 2026 festeggerà un anniversario carico di significato.

La storia del Donizetti comincia il 14 maggio 2006, quando Giuseppe Greco decide di dare forma a un progetto che andasse oltre l’idea tradizionale di scuola di musica. L’obiettivo era costruire un luogo capace di accogliere passioni, accompagnare percorsi di crescita e trasformare l’amore per le note in una possibilità concreta di espressione personale e professionale. In questi vent’anni, quell’idea iniziale si è trasformata in una vera casa della musica.

Vent’anni di attività tra formazione e passione

Il cammino dell’istituto è stato scandito da un’attività intensa e continua. Saggi, concerti, masterclass, seminari, esibizioni e progetti hanno segnato il percorso del Donizetti, sempre dentro una visione precisa: fare della musica non solo una disciplina da studiare, ma uno strumento di crescita umana, culturale e professionale.

È proprio questo il punto che emerge con maggiore forza nel racconto di questi vent’anni. L’istituto non si è limitato a trasmettere competenze tecniche, ma ha costruito relazioni, fiducia, occasioni e traiettorie di vita. Per questo il traguardo del ventennale viene vissuto non come una semplice ricorrenza, ma come la prova concreta della solidità di un progetto che ha saputo resistere e crescere nel tempo.

Giuseppe Greco: «I sogni trovano la strada per diventare realtà»

A raccontare il significato di questo anniversario è lo stesso fondatore e direttore Giuseppe Greco, che guarda ai vent’anni del Donizetti con emozione e gratitudine.

«Questo non è solo un anniversario, è la prova concreta che quando si crede davvero in qualcosa, con sacrificio e amore, i sogni trovano la strada per diventare realtà. Il Donizetti è fatto di persone, di storie, di vite che si intrecciano attraverso la musica», afferma Greco.

Parole che restituiscono bene il senso profondo di questa esperienza: un progetto costruito giorno dopo giorno, in silenzio, fino a diventare una realtà capace di lasciare il segno nel territorio e nelle vite di chi lo ha attraversato.

Il grazie alla famiglia dell’istituto e agli studenti

Nel ripercorrere questi vent’anni, Giuseppe Greco rivolge il suo pensiero a tutta la comunità che ha reso possibile il percorso del Donizetti. Il ringraziamento va all’amministrazione, alla segreteria, al reparto comunicazione e marketing, al corpo docente, ma soprattutto agli studenti.

È proprio a loro che il direttore dedica le parole più sentite: «Sono loro il cuore pulsante di tutto. Agli studenti di ieri, che hanno creduto in un progetto appena nato; a quelli di oggi, che lo rendono vivo ogni giorno; e a quelli di domani, che continueranno a farlo crescere. Senza di loro, questo sogno non avrebbe mai avuto ali».

In questa dichiarazione si concentra il valore più forte del ventennale: il Donizetti viene raccontato come una famiglia allargata, un luogo fatto di incontri, impegno e continuità generazionale.

Il 14 maggio una serata speciale per celebrare il traguardo

Per festeggiare i vent’anni, l’istituto si prepara a vivere un grande evento. L’appuntamento è fissato per il 14 maggio 2026 alle ore 21:00, una data che si annuncia come il momento simbolico in cui raccontare tutto il percorso compiuto fin qui e, allo stesso tempo, aprire un nuovo capitolo.

L’iniziativa sarà pensata per celebrare vent’anni di storia, passione e successi, ma anche per rilanciare il progetto verso il futuro. Saranno presenti, secondo quanto annunciato, anche esponenti politici e rappresentanti delle istituzioni invitati all’evento. In attesa del programma completo, è già stata confermata la presenza di un rinfresco che accompagnerà la serata.

Il resto dei dettagli sarà svelato a breve, ma il clima è già quello delle grandi occasioni, con la volontà di costruire un appuntamento all’altezza di una storia che, dal 2006 a oggi, ha continuato a crescere senza smarrire la propria identità.

Un anniversario che guarda avanti

Il ventennale del Donizetti non viene presentato come un punto d’arrivo. Al contrario, nelle parole di Giuseppe Greco emerge con chiarezza la volontà di vivere questa ricorrenza come un nuovo inizio.

«Abbiamo ancora tanto da dire e da costruire. Questo è solo un punto di partenza: il bello deve ancora venire», conclude il direttore.