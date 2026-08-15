Ci sono destinazioni che non si visitano soltanto per vedere un monumento. Alcune raccontano un territorio attraverso un mestiere, un materiale, una tecnica tramandata nel tempo. A San Giovanni in Fiore, nel cuore della Sila Grande, la lana è una di queste storie.

Il Lanificio Filomarino, tra i Luoghi del Cuore Fai 2026 più votati in Calabria, rappresenta una realtà legata alla produzione e alla lavorazione dei filati e si inserisce in un contesto nel quale la pastorizia, la disponibilità di materia prima e le condizioni ambientali dell'altopiano hanno contribuito a mantenere viva una tradizione tessile profondamente legata alla cultura locale.

La lana e la montagna

San Giovanni in Fiore è il principale centro abitato della Sila Grande e la sua storia è strettamente legata alla montagna. Il paese nacque attorno all'esperienza dell'abbazia florense fondata da Gioacchino da Fiore e conserva ancora oggi un patrimonio fatto di chiese, palazzi storici, artigianato e tradizioni.

In questo paesaggio la lana assume un significato particolare. Non è soltanto una materia prima, ma il risultato di un rapporto antico tra comunità e territorio: allevamento, tosatura, selezione della fibra, filatura e trasformazione hanno costituito per generazioni una filiera nella quale ogni passaggio era legato alle competenze degli artigiani.

Il Lanificio Filomarino è oggi censito come attività di produzione e commercio di lana e filati e ha sede a San Giovanni in Fiore.

Una tradizione che passa attraverso le mani

Il fascino di una realtà artigianale come questa sta soprattutto nella distanza rispetto alla produzione industriale. Un filato non è soltanto un prodotto finito: dietro ci sono materia, manualità, conoscenza delle fibre e capacità di trasformare una risorsa naturale in qualcosa di utile e durevole.

È un aspetto che permette di leggere San Giovanni in Fiore anche da un'altra prospettiva. Dopo aver visitato l'Abbazia Florense, le chiese e i palazzi del centro storico, vale la pena guardare alla città come a un luogo nel quale la cultura non è soltanto custodita nelle pietre, ma anche nei mestieri.

Il nome Filomarino ritorna nella storia di San Giovanni

C'è poi una curiosità che lega il nome Filomarino alla storia più antica della cittadina.

Nel patrimonio storico-artistico di San Giovanni in Fiore compare infatti la figura di Giacomo Filomarino, abate commendatario al quale si deve la ricostruzione della Chiesa di Santa Maria delle Grazie nel Settecento. Il Comune ricorda che l'edificio, fondato nel 1530, venne completamente ricostruito a tre navate nel 1770 dopo un incendio proprio per opera dell'abate Filomarino.

Il legame nominale non deve però essere interpretato automaticamente come una continuità familiare tra l'antico abate e l'attuale attività artigianale.

Una tappa diversa dal solito

Il Lanificio Filomarino può diventare così una tappa per chi vuole conoscere la Sila anche attraverso il suo patrimonio immateriale. Non soltanto boschi, neve, escursioni e paesaggi, dunque, ma anche una cultura produttiva costruita attorno alle risorse della montagna.

È un modo diverso di raccontare San Giovanni in Fiore: partendo dalla lana per arrivare alla storia di una comunità che ha imparato a trasformare ciò che aveva intorno in lavoro, economia e identità.

E forse è proprio questo il valore di una destinazione come il Lanificio: ricordare che il patrimonio di un paese non è fatto soltanto da ciò che resiste nelle fotografie, ma anche da quei saperi che rischiano di scomparire se nessuno continua a praticarli.