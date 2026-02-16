A pochi giorni dall’uscita in libreria, il nuovo libro di Lucio Presta, “L’uragano. Sole, fulmini e saette”, è già entrato nella Top20 IBS delle vendite, confermando l’attenzione del pubblico verso una delle figure più influenti del management artistico italiano. Il volume segna il ritorno di Presta alla scrittura autobiografica e offre uno sguardo intenso sulla sua parabola professionale nell’olimpo dello spettacolo: dalla televisione al cinema, fino ai grandi eventi.

Un racconto diretto, a tratti sorprendente, che intreccia esperienze personali, scelte manageriali e dinamiche spesso invisibili al grande pubblico. Sarà lo stesso autore a presentare il libro mercoledì 18 febbraio alle ore 18 nella prestigiosa cornice di Villa Rendano, nel centro storico di Cosenza. L’incontro si svolgerà in un dialogo a tre voci con il giornalista Arcangelo Badolati e l’amica Ginevra Vercillo, offrendo al pubblico un’occasione unica per entrare nel cuore del libro e dei suoi retroscena.

“L’uragano” sta suscitando grande interesse mediatico perché racconta il dietro le quinte della storia di un potente manager degli artisti televisivi, capace di attraversare stagioni decisive della TV italiana. Tra le pagine emergono riferimenti e passaggi che chiamano in causa protagonisti noti del mondo dello spettacolo, come Stefano De Martino, Amadeus e Paolo Bonolis, evocati nel contesto di rapporti professionali, tensioni e cambiamenti che hanno segnato il panorama mediatico degli ultimi anni.

La presentazione rappresenterà anche un momento particolarmente significativo per Presta, che saluterà cittadini e stampa con l’affetto speciale che lo lega alla sua città natale. Un appuntamento che si preannuncia ricco di riflessioni e curiosità. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.