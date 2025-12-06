Una giornata di festa e riflessione per la Giornata delle persone con disabilità, tra testimonianze, creatività e partecipazione

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Marconi–Guarasci”, sede di Rogliano, ha celebrato la Giornata internazionale delle persone con disabilità con un evento pensato per promuovere inclusione, rispetto e partecipazione attiva di tutti gli studenti. Sergio Vizza docente per le attività di sostegno: «Per noi è un appuntamento fisso da anni. Cerchiamo di valorizzare la presenza a scuola di tutti e favorire momenti di inclusione, non solo quando si celebra qualcosa. La nostra scuola, credo che in questo particolare settore, abbia da anni già dato tanto e continua a dare».

L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della scuola per una comunità educante attenta ai bisogni di ciascuno. L'iniziativa si è tenuta con la preziosa collaborazione della associazione "3x21 i sogni di Saveria", un'associazione fondata da due giovani donne con sindrome di Down, che oggi ricoprono rispettivamente i ruoli di presidente e segretaria/tesoriera. L’intera compagine associativa è composta da giovani di età compresa tra i 18 e i 35.

La componente del direttivo Stefania Perrotta:« Per me essere down non sarà mai una limitazione, né un pretesto, né un'attenuante. Io, nel mio piccolo, mi sono sempre integrata, accolta da tutti, sono sempre stata accettata anche nelle scuole che ho frequentato, nel mio percorso scolastico e anche universitario. Ho un rapporto speciale con i bambini, tutti mi adorano e sono legati a me».

Accanto ai momenti di approfondimento teorico, l'evento ha dedicato grande spazio all’espressione creativa. Non sono mancati momenti musicali e brevi performance, pensati per valorizzare i talenti di tutti, compresi gli studenti con bisogni educativi speciali, in un clima sereno e partecipato. L'evento è stato presentato da Martina Federico e dal giovane Raffaele De Rose.