Venti anni non sono solo una ricorrenza cronologica. Per l'Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea (OFM), rappresentano la misura di un sogno trasformatosi in un’eccellenza di caratura internazionale. Il prossimo Martedì 30 Dicembre 2025, alle ore 20:00, l’Auditorium del Campus Temesa “F. Tonnara” ospiterà l’evento più atteso della stagione concertistica: la celebrazione del XX Anniversario di fondazione del sodalizio.

Una storia iniziata il 10 maggio 2005, quando la visione didattica del M° Angelo De Paola unì cinquanta giovani strumentisti in un progetto che ambiva a rinnovare il panorama bandistico calabrese. Una scommessa che, sotto la successiva e attuale Direzione Artistica del Maestro Giuseppe Gloria (al timone dal 2006), ha bruciato le tappe, portando il nome di Amantea ben oltre i confini nazionali.

La serata del 30 dicembre sarà una narrazione antologica, un viaggio attraverso le pietre miliari di questo cammino. Il repertorio rievocherà le pagine più significative della storia dell'OFM, ricordando le prestigiose collaborazioni che negli anni hanno visto l'orchestra affiancare virtuosi di fama planetaria come Steven Mead e Roger Webster.

Il palmarès dell'Orchestra racconta di un'ascesa costante: dalle decine di vittorie nei concorsi regionali e nazionali, fino alla consacrazione definitiva nel 2010 con il 1° Premio Assoluto al "Flicorno d'Oro" di Riva del Garda, la competizione bandistica più prestigiosa d'Italia. Ma il respiro internazionale dell'OFM è testimoniato soprattutto dal legame con la Spagna e il celebre CIBM di Valencia, dove l'orchestra è approdata ben due volte: nel 2005, anno della fondazione, e nel 2008 in veste di ospite, incantando il pubblico del Palau de la Musica. Un percorso culminato nella dedica del celebre compositore Ferrer Ferran, che affascinato dalla bellezza di Amantea, compose nel 2016 l'opera "Amantea – Impresión Sinfónica", la cui prima mondiale fu eseguita proprio dall'OFM.

«Celebrare il Ventennale» si legge in una nota del Direttivo, «significa rivendicare il ruolo della cultura come motore di aggregazione. In vent'anni, l'Orchestra è stata un “polmone sociale”, un luogo dove centinaia di ragazzi hanno imparato il valore della disciplina e della bellezza. Questo concerto è dedicato a loro e alla città che ci ha visto crescere».

A testimonianza di questa continuità generazionale, l'apertura della serata sarà affidata all’Orchestra di Fiati Giovanile Città di Amantea, vivaio e futuro dell'Associazione.

L'evento è a Ingresso Libero, un invito aperto a tutta la cittadinanza per condividere un traguardo che appartiene all'intera Calabria.

INFO E CONTATTI Ufficio Stampa & Segreteria Orchestra di Fiati Mediterranea Città di Amantea - Tel: 348.1903651 Email: info@ofmediterranea.it