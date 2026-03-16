Nella sede della Fondazione a Cosenza l’annuncio dei finalisti con Paolini e Cestari, e i giurati Lagioia, Trevi e Magrelli in collegamento: dal Sud narrativo alla classicità, tra memoria e inquietudini del presente

La Decina 2026 del Premio Sila ’49 è un viaggio che tiene insieme radici classiche e inquietudini del presente, la violenza dell’adolescenza e la ricerca della grazia, la memoria familiare e le fratture dell’Italia contemporanea. I dieci libri selezionati per la quattordicesima edizione sono stati svelati nella sede della Fondazione Premio Sila, nel centro storico di Cosenza, davanti a giornalisti, lettori e operatori culturali.

A guidare la presentazione sono stati il presidente Enzo Paolini e la direttrice Gemma Cestari. In collegamento web, i giurati Nicola Lagioia, Emanuele Trevi e Valerio Magrelli hanno condiviso letture e chiavi interpretative, restituendo l’idea di una rosa che non si limita a mettere insieme titoli “forti”, ma costruisce un dialogo tra Sud come laboratorio narrativo, ricerca filosofica, romanzo psicologico e scritture capaci di interrogare la realtà.

I dieci libri finalisti della Decina 2026

La selezione comprende dieci opere pubblicate da grandi case editrici, con autori affermati e voci che puntano alla scoperta:

Roberto Andò, “Il coccodrillo di Palermo” (La nave di Teseo)

“Il coccodrillo di Palermo” (La nave di Teseo) Nicola H. Cosentino, “C’è molta speranza” (Guanda)

“C’è molta speranza” (Guanda) Davide Enia, “Autoritratto: Istruzioni per sopravvivere a Palermo” (Sellerio)

“Autoritratto: Istruzioni per sopravvivere a Palermo” (Sellerio) Giulia Lombezzi, “L’estate che ho ucciso mio nonno” (Bollati Boringhieri)

“L’estate che ho ucciso mio nonno” (Bollati Boringhieri) Anna Mallamo, “Col buio me la vedo io” (Einaudi)

“Col buio me la vedo io” (Einaudi) Rosa Matteucci, “Cartagloria” (Adelphi)

“Cartagloria” (Adelphi) Matteo Nucci, “Platone una storia d’amore” (Feltrinelli)

“Platone una storia d’amore” (Feltrinelli) Antonio Pascale, “Cose umane” (Einaudi)

“Cose umane” (Einaudi) Romana Petri, “La ragazza di Savannah” (Mondadori)

“La ragazza di Savannah” (Mondadori) Claudio Piersanti, “La finestra sul porto” (Feltrinelli)

“Un Paese in movimento”: il senso della scelta

Paolini ha spiegato che la giuria ha cercato libri capaci di raccontare un’Italia attraversata da contraddizioni, ferite e bellezze, ma ancora animata da una vitalità narrativa che sorprende. Cestari ha insistito su due criteri: qualità della scrittura e profondità dello sguardo. Che si tratti di filosofia antica, conflitti familiari, desideri inconfessabili, o città segnate dalla violenza, ciò che conta – è la linea indicata – è la capacità di trasformare il tema in letteratura, senza scorciatoie.

E dentro questa linea emerge un dato che la direzione del Premio rivendica: la presenza di opere che mettono al centro il Sud non come bandiera, ma come necessità narrativa e geografica. Dalla Calabria di Mallamo alla Sicilia di Andò ed Enia, passando per traiettorie che toccano la Campania, la Decina compone una mappa emotiva e culturale che parla al Paese intero.

La sezione Saggistica dedicata a Marta Petrusewicz

Durante la conferenza è stato ricordato anche il ruolo della giurata Marta Petrusewicz, recentemente scomparsa. Paolini ha annunciato che, d’intesa con i fondatori del Premio monsignor Salvatore Nunnari e Andrea Pisani Massamormile, e con il consenso unanime della giuria, la sezione Saggistica sarà dedicata alla sua memoria e porterà il suo nome: un omaggio a una studiosa che ha segnato la riflessione storica e sociale sul Novecento e che ha contribuito alla nascita e alla visione della sezione.

Cosa succede adesso: incontri, cinquina e finale

Con la Decina prende il via la fase più attesa dal pubblico: nelle prossime settimane la Fondazione avvierà un calendario di incontri pubblici con gli autori, tra presentazioni e dialoghi con i lettori in città e oltre. Intanto la giuria proseguirà le valutazioni per arrivare alla cinquina finalista, passaggio intermedio che precede il verdetto finale. La proclamazione del vincitore è prevista nel tradizionale weekend conclusivo di giugno, quando Cosenza diventa palcoscenico della migliore narrativa italiana.

Un Premio che unisce storia e contemporaneità

Nato nel 1949 e rilanciato nel 2010, il Premio Sila ’49 continua a essere uno dei punti fermi della scena letteraria del Mezzogiorno. La Decina 2026 conferma l’ambizione di tenere insieme tradizione e presente, facendo della letteratura un luogo dove l’Italia si guarda allo specchio: tra desiderio e memoria, tra padri e figli, tra luce e buio.