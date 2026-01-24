Presentazione il 27 gennaio a Rende. Dal 2 al 14 febbraio tredici giorni di eventi tra prime nazionali, incontri e grandi autori

Il cinema italiano torna protagonista in Calabria con la XII edizione de “La Primavera del Cinema Italiano – Premio Federico II”, una rassegna che per tredici giorni celebrerà la settima arte in tutte le sue forme. La manifestazione sarà presentata ufficialmente martedì 27 gennaio, alle ore 10.00, nella Sala Convegni De Cardona della BCC Mediocrati di Rende, in via Vittorio Alfieri 15.

Alla conferenza stampa prenderanno parte l’ideatore del festival e presidente di Anec Calabria Giuseppe “Pino” Citrigno, il presidente della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, la consigliera delegata alla Cultura del Comune di Cosenza Antonietta Cozza e il presidente della BCC Mediocrati Nicola Paldino.

Il festival prenderà il via martedì 2 febbraio, alle ore 20.00, al Cinema Citrigno di Cosenza con un evento di grande richiamo: la prima nazionale di “Franco Battiato, il lungo viaggio”, biopic diretto da Renato De Maria e scritto da Monica Rametta, dedicato alla vita, alla musica e alle passioni di Franco Battiato, figura centrale e irripetibile della cultura musicale italiana.

Tra i primi appuntamenti già annunciati spicca anche l’incontro con Pippo Delbono, autore, regista e attore di cinema e teatro, recentemente insignito del Premio Ubu alla carriera. Delbono sarà protagonista di una serata evento martedì 10 febbraio, alle ore 20.00, sempre al Cinema Citrigno, con la presentazione del suo ultimo documentario “Bobò: la voce del silenzio”.

Il film racconta la storia di Vincenzo Cannavacciuolo, in arte Bobò, uomo sordomuto, analfabeta e microcefalo, che ha trascorso 46 anni nel manicomio di Aversa. La sua vita cambia nel 1995, quando Delbono lo incontra durante una visita nella struttura: da quell’incontro nasce un legame umano e artistico destinato a segnare profondamente entrambi. La serata, organizzata in collaborazione con l’associazione di cultura cinematografica Falso Movimento, prevede la proiezione del documentario e la presenza del regista in sala.

L’intero calendario degli eventi, con tutti gli artisti, gli ospiti e gli appuntamenti della XII edizione, sarà svelato il 27 gennaio nel corso della conferenza stampa. La rassegna, sostenuta dalla Calabria Film Commission, si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più attesi dell’inverno calabrese, capace di unire cinema, memoria, ricerca artistica e dialogo con il pubblico.