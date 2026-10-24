Talvolta, il corpo riesce a pronunciare ciò che la parola, nella sua pur prodigiosa eloquenza, lascia inespresso. È in questa regione ineffabile dell’arte, dove il gesto si fa pensiero e il movimento assume la densità di una confessione, che Sergio Bernal ha condotto il pubblico del Teatro Alfonso Rendano, protagonista di Una Noche con Sergio Bernal, l’atteso preopening che ha inaugurato questa sera il percorso della 61ª Stagione Lirica.

Una serata di alto profilo artistico, nella quale la danza ha restituito alla propria essenza più autentica la facoltà di raccontare passioni, contraddizioni, slanci e malinconie. Il palcoscenico cosentino ha accolto un interprete capace di coniugare una tecnica di assoluta precisione con un temperamento scenico magnetico, affidando al corpo una narrazione che attraversa la cultura spagnola e ne restituisce le molteplici stratificazioni emotive.

Bernal possiede una qualità rara: ogni movimento sembra nascere da una necessità interiore. La sua presenza scenica, energica e insieme aristocratica, conferisce al gesto una forza che trascende la mera esecuzione tecnica. La danza diventa così linguaggio, carattere, evocazione; il ritmo si traduce in tensione drammatica, mentre la compostezza formale lascia progressivamente affiorare un’espressività ardente, viscerale, di straordinaria suggestione.

La Spagna di Bernal, fra disciplina e abbandono

Una Noche con Sergio Bernal costruisce il proprio fascino sull’incontro fra tradizioni coreutiche differenti, facendo dialogare l’eleganza della danza classica con l’impeto del flamenco e le aperture del contemporaneo. Ne scaturisce un itinerario attraverso l’immaginario spagnolo, nel quale la memoria culturale si rinnova attraverso il linguaggio universale del movimento.

Il flamenco, in questa prospettiva, rivela tutta la propria complessità: disciplina e libertà, fierezza e vulnerabilità, orgoglio e struggimento convivono in una grammatica espressiva che affonda le radici nella storia e nella sensibilità di un popolo. La sua energia percussiva, la tensione del gesto e la capacità di trasformare il ritmo in emozione conferiscono alla scena un’impronta inconfondibile.

A questa intensità si accompagna la raffinatezza della formazione classica, che imprime alla figura una linea elegante, una rigorosa consapevolezza dello spazio, una nitidezza formale capace di esaltare ogni variazione dinamica. Bernal attraversa questi registri con naturalezza ammirevole, facendo della tecnica uno strumento al servizio dell’interpretazione, anziché un’esibizione fine a sé stessa.

È proprio nell’equilibrio fra controllo e abbandono che risiede una delle qualità più persuasive della sua arte. La forza fisica si accompagna alla sensibilità musicale; l’impeto trova misura nella precisione; la teatralità si sottrae all’enfasi per approdare a un’espressività incisiva, capace di coinvolgere lo spettatore ben oltre la dimensione visiva.

Assoli vertiginosi, dialoghi poetici, musica viva

La struttura dello spettacolo, articolata fra assoli di grande virtuosismo, pas de deux e pas de trois, trova nella varietà dei registri una delle proprie ragioni di fascino. La presenza della Sergio Bernal Company amplia l’orizzonte interpretativo della serata, trasformando la centralità del solista in un dialogo fra individualità artistiche, corpi e sensibilità.

I momenti di maggiore energia coreutica si inscrivono in un disegno espressivo che contempla anche la delicatezza, la sospensione, la dimensione più intima della relazione. La danza di coppia, in particolare, appartiene a quel territorio nel quale la distanza fra due corpi può esprimere attrazione, conflitto, attesa e riconoscimento. Il movimento diventa relazione, la prossimità acquista significato drammaturgico, lo spazio interposto fra gli interpreti assume il valore di una frase pronunciata in silenzio.

La musica dal vivo conferisce a questo universo una qualità ulteriore. Il suono accompagna e alimenta il movimento, ne sostiene le accelerazioni, ne amplifica le risonanze emotive. Il rapporto fra componente musicale e dimensione coreutica restituisce alla rappresentazione una fisionomia teatrale compiuta, nella quale gesto, ritmo e interpretazione concorrono alla costruzione di un racconto unitario.

Ne emerge una concezione della danza come arte totale, capace di raccogliere in sé la precisione del mestiere, l’intelligenza dell’interprete e l’immediatezza dell’emozione. Bernal appartiene a quella categoria di artisti che sanno rendere leggibile la complessità senza impoverirla, mantenendo intatta la ricchezza dei significati e offrendo allo spettatore molteplici possibilità di ascolto e interpretazione.

La danza come letteratura del corpo

Negli approfondimenti culturali dedicati a Sergio Bernal dal Teatro Rendano, con il contributo di Ernesto Mastroianni, la figura del danzatore si colloca entro una prospettiva che supera la semplice descrizione del virtuosismo. Il riferimento alla tradizione spagnola apre un orizzonte nel quale la danza dialoga idealmente con la letteratura, con la memoria storica e con quella sensibilità tragica e passionale che attraversa tanta parte dell’immaginario iberico.

Il richiamo a Federico García Lorca, alla sua profonda comprensione del duende e alla dimensione più segreta del canto e della danza andalusa, offre una chiave interpretativa particolarmente feconda. Il duende è una forza che sfugge alla spiegazione razionale: irrompe nell’esecuzione, trasforma la perizia in necessità espressiva, imprime all’arte una vibrazione insieme terrena e misteriosa.

È in questa prospettiva che il flamenco acquista il valore di una vera drammaturgia del corpo. Ogni accento ritmico può farsi dichiarazione, ogni variazione del movimento può suggerire una frattura interiore, ogni pausa può custodire una tensione. La danza diventa così una forma di scrittura scenica, capace di evocare ciò che appartiene alla memoria e all’inconscio, alla storia collettiva e alla più irriducibile singolarità dell’individuo.

Il merito di un interprete come Bernal risiede anche nella capacità di mantenere viva questa eredità senza trasformarla in repertorio museale. La tradizione permane, ma si rinnova nell’atto interpretativo; la forma conserva la propria identità, aprendosi a nuove possibilità espressive. È il segno di una maturità artistica nella quale il rispetto delle origini procede insieme alla libertà della ricerca.

Il Rendano e una stagione dal respiro internazionale

L’apertura affidata a Sergio Bernal possiede un significato che trascende il valore del singolo appuntamento. La scelta di inaugurare la 61ª Stagione Lirica con un protagonista della danza internazionale conferma la volontà di ampliare gli orizzonti del Teatro Rendano, facendo dialogare il patrimonio della tradizione con le più significative espressioni dello spettacolo contemporaneo.

La programmazione 2026 si inserisce nel progetto triennale di sviluppo e rilancio artistico del teatro, diretto da Chiara Giordano, che individua nella relazione fra femminile e maschile, nei rapporti di coppia e nei valori fondamentali alcuni dei propri nuclei tematici. La danza di Bernal si accorda con tale prospettiva attraverso una ricerca espressiva che attribuisce al corpo, alla relazione e alla loro dimensione simbolica un ruolo centrale.

Il progetto complessivo guarda inoltre a una fruizione culturale più consapevole, sostenuta da approfondimenti, iniziative collaterali, incontri e percorsi capaci di accompagnare il pubblico oltre la visione dello spettacolo. Una concezione del teatro che riconosce nell’esperienza dal vivo l’inizio di un dialogo più ampio fra arti, conoscenza e comunità.

In questo quadro, Una Noche con Sergio Bernal rappresenta una scelta particolarmente felice. La danza si rivela una porta d’accesso privilegiata alla dimensione internazionale del cartellone, capace di parlare a pubblici differenti e di rinnovare il rapporto fra il teatro storico cosentino e le forme artistiche del presente.

Il valore di una stagione, del resto, si misura anche dalla sua capacità di generare attesa, curiosità e desiderio di scoperta. L’appuntamento inaugurale indica una direzione precisa: fare del Rendano uno spazio nel quale la qualità degli interpreti si accompagni alla ricerca culturale, la tradizione si confronti con la contemporaneità e l’eccellenza artistica diventi occasione di crescita collettiva.

Un’apertura che lascia il segno

Con Sergio Bernal, il Teatro Rendano affida alla danza il compito di inaugurare una nuova stagione di spettacolo e di ricerca. La presenza di un artista dalla forte identità interpretativa, sostenuto dalla propria compagnia e dalla musica dal vivo, restituisce centralità al corpo come strumento di conoscenza, espressione e comunicazione.

La riuscita di un simile incontro risiede nella capacità di tenere insieme dimensioni apparentemente distanti: rigore e passione, eleganza e impeto, memoria e innovazione. È in questo equilibrio che la danza acquista la propria più autentica grandezza, quando la perfezione tecnica smette di essere un traguardo isolato e diventa il mezzo attraverso cui l’arte raggiunge la sensibilità dello spettatore.

La notte di Bernal consegna così al pubblico cosentino un’apertura di notevole prestigio, coerente con l’ambizione di un teatro che aspira a rafforzare il proprio ruolo nel panorama culturale regionale e nazionale. Una scelta che valorizza il respiro internazionale della programmazione e riconosce alla danza la capacità di attraversare i confini delle discipline, delle lingue e delle appartenenze.

Il sipario della 61ª Stagione Lirica si è alzato, dunque, sotto il segno di un’arte antica e insieme inesauribilmente contemporanea. Quando il gesto riesce a farsi emozione e la tecnica si trasfigura in poesia, il teatro ritrova una delle ragioni più alte della propria esistenza: offrire alla bellezza una forma concreta, condivisa, capace di restare nella memoria anche dopo che la scena si è spenta.