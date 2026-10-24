Tutto in un minuto tra Savoia e Cosenza. Al “Giraud” i lupi vanno avanti con Pascalau, poi un minuto dopo Nepi trova il pari. Rossoblù che giocano meglio e che, questa volta, avrebbero meritato la vittoria.

DIFESA

RIZZO: VOTO 6

Non deve compiere interventi trascendentali. Bravo nel bloccare diversi palloni insdiosi. Non può nulla sul gol di Nepi.

PASCALAU: VOTO 6

E’ la sua serata, nel bene e nel male. Decisivo in entrambe le aree di rigore. In un minuto prima segna il gol del vantaggio e subito dopo si fa anticipare da Nepi nell’azione del pareggio ospite. Peccato, perché è anche l’unico errore della sua gara.

DALMAZZI: VOTO 6

Dimostra sicurezza, anche se gli attaccanti del Savoia non sembrano un granché. Qualche buona uscita palla al piede.

DAMETTO: VOTO 6,5

Il triplo salvataggio nel primo tempo vale quasi un gol. Poi gioca sempre con grande personalità, provando a farsi vedere anche in area avversaria.

CENTROCAMPO

CIMINO: VOTO 6

Prima da titolare dopo il ritorno dal brutto infortunio al ginocchio. Gioca una gara ordinata senza strafare. Non ha ancora la gamba dei bei tempi, com’è normale che sia.

NDOW: VOTO 5,5

Viene rispolverato da Coppitelli. Piedi sbilenchi, tocca e gioca pochi palloni, ma ci mette comunque grinta e garra.

PALMIERI: VOTO 7

A centrocampo comanda lui. Dai suoi piedi passano tutte le azioni del Cosenza. Sempre preciso nelle aperture e nel finale è pericoloso anche su piazzato.

CONTILIANO: VOTO 6,5

Prima mezzala e poi esterno. La sua duttilità è utilissima al Cosenza. Propizia il gol di Pascalau visto che da una sua volée nasce il gol di Pascalau. Non molla fino alla fine.

PALAZZINO: VOTO 5,5

Qualche serpentina nel finale di primo tempo. Ma si vede comunque troppo poco. Resta negli spogliatoi al 45’.

ATTACCO

MCJANNET: VOTO 6,5

Inizia sotto punta, poi si sposta a centrocampo, per finire da esterno sinistro. Moto perpetuo e calciatore insostituibile. Nel finale va vicinissimo al gol vittoria.

ACHOUR: VOTO 5,5

Parte a mille, pressa tutti ma quando ha la palla buona, a fine primo tempo su assist di Palazzino, la cicca a pochi metri dalla linea di porta avversaria.

ALLENATORE

COPPITELLI: VOTO 6

Un peccato non aver vinto questa partita. Bel passo in avanti sotto il punto di vista del gioco. E’ mancata, come spesso accade, l’attenzione e la cattiveria necessaria per cogliere tre punti che sarebbero stati importantissimi.

SUBENTRATI

ENERGE: VOTO 6,5

Gara convincente. Crea sempre superiorità numerica e non riesce a trovare il gol per questione di centimetri. Ingresso importante.

PETROVIC: VOTO 6,5

Tiene palla, sgomita, lotta e chiama alla parata Leonardo. Con il suo ingresso, e quello di Energe, cambia in positivo il volto del Cosenza.

QUIETO: VOTO 6

Si piazza a centrocampo. Prova qualche spunto.

D’ALENA: SV

COGONI: SV