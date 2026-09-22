Mercoledì 30 settembre alle 21 il documentario di Alexis Bloom sarà proiettato al Cinema Teatro Italia A. Tieri nell’ambito di un evento nazionale. A seguire collegamento in diretta streaming con la regista, Giulia Innocenzi e Maddalena Oliva

Arriva anche a Cosenza “The Bibi Files”, il documentario diretto da Alexis Bloom e prodotto dal premio Oscar Alex Gibney che ricostruisce dall’interno vicende giudiziarie e passaggi cruciali della recente storia politica israeliana.

L’appuntamento è per mercoledì 30 settembre alle 21 al Cinema Teatro Italia A. Tieri, dove il film sarà proiettato nell’ambito di un evento nazionale che coinvolgerà contemporaneamente numerose sale italiane. La presenza del titolo nella programmazione cosentina è confermata sia dal circuito locale sia dalla distribuzione nazionale.

Gli interrogatori della famiglia Netanyahu

Al centro del documentario ci sono le registrazioni degli interrogatori condotti dalla polizia israeliana nei confronti di Benjamin Netanyahu, della moglie Sara, del figlio Yair, di collaboratori e uomini d’affari coinvolti nelle indagini per corruzione che hanno interessato il premier israeliano.

Il film utilizza queste immagini insieme a testimonianze e materiali d’archivio per ricostruire il sistema di relazioni politiche e personali sviluppatosi intorno a Netanyahu e le vicende che hanno segnato la politica israeliana negli ultimi anni.

Le accuse giudiziarie rappresentate nel documentario restano oggetto di procedimenti e contestazioni: Netanyahu ha sempre negato di aver commesso illeciti.

Dal processo politico al 7 ottobre e alla guerra a Gaza

“The Bibi Files” non si limita alle indagini per corruzione. Il racconto attraversa anche lo scontro sulla riforma del sistema giudiziario, la crescente polarizzazione politica del Paese e arriva agli eventi del 7 ottobre 2023 e alla successiva guerra a Gaza.

Il documentario propone quindi una lettura del rapporto tra potere personale, giustizia e sopravvivenza politica. Si tratta della prospettiva autoriale del film, non di una ricostruzione neutrale o definitiva delle responsabilità politiche degli eventi narrati.

Dopo il film il confronto in diretta

La proiezione di Cosenza farà parte di una serata coordinata a livello nazionale.

Al termine del film è previsto un Q&A in diretta streaming con la regista Alexis Bloom, la giornalista d’inchiesta Giulia Innocenzi e Maddalena Oliva, vicedirettrice de Il Fatto Quotidiano.

L’incontro permetterà di approfondire sia la realizzazione del documentario sia il contesto politico e giudiziario nel quale si inseriscono le immagini utilizzate.

L’appuntamento a Cosenza

Il Cinema Teatro Italia A. Tieri ha fissato la proiezione per mercoledì 30 settembre alle 21.

“The Bibi Files” arriva così a Cosenza all’interno di una distribuzione-evento nazionale, proponendo al pubblico materiali raramente accessibili e un racconto fortemente concentrato sulla figura di Netanyahu e sulle tensioni che hanno attraversato Israele negli ultimi anni.