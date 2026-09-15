Nuovo riconoscimento internazionale per The Last Straw, cortometraggio della GDG Production premiato come Best Drama all’Apulia Web Fest 2026 di Corato. Il progetto nasce dalla collaborazione tra Gabriele Kristian Faraca, Deborah Rocco e Gustavo Garrafa. Il premio è stato assegnato durante l’ottava edizione dell’Apulia Web Fest – Audiovisuals, Peace and Food, svoltasi dall’11 al 13 settembre 2026 a Corato, in Puglia, con produzioni e professionisti dell’audiovisivo provenienti da diversi Paesi.

The Last Straw, un corto girato tra Calabria e Malta The Last Straw è un cortometraggio drammatico realizzato tra Calabria e Malta. La storia affronta temi come fragilità, disabilità, difficoltà personali, speranza e capacità di ricominciare. Il film racconta il percorso di un uomo che attraversa un momento particolarmente difficile della propria vita e cerca la forza necessaria per reagire. Il progetto vede Gabriele Kristian Faraca come protagonista e autore della sceneggiatura, Deborah Rocco come producer e attrice e Gustavo Garrafa alla regia e al montaggio.

Tre ruoli differenti che hanno contribuito alla costruzione di un'opera nata con l'obiettivo di utilizzare il cinema anche come strumento per affrontare temi sociali e creare occasioni di riflessione. Il premio Best Drama a Corato All’Apulia Web Fest, The Last Straw ha conquistato il riconoscimento Winner – Best Drama 2026, aggiungendo un nuovo risultato al proprio percorso nei festival. Un traguardo di grande rilievo che, oltre ad aver visto il cortometraggio conseguire le prestigiose nomination per il Citizen Jury Award e come Best Actor per Gabriele Kristian Faraca, culmina con la vittoria del massimo premio nella categoria dramma.

La manifestazione, diretta artisticamente da Michele Pinto e coordinata da Daniela Iosca, ha proposto tre giornate di proiezioni, incontri, masterclass e panel internazionali dedicati al cinema indipendente e ai nuovi linguaggi audiovisivi. La vittoria rappresenta un nuovo risultato condiviso per Gabriele Kristian Faraca, Deborah Rocco e Gustavo Garrafa e per il percorso della GDG Production. Il cortometraggio aveva già ottenuto riconoscimenti al D Golden Protagonist Festival di Malta, tra cui l’Audience Choice Award e l’Excellence in Foreign Filmmaking. Successivamente è stato presentato al Villammare Festival Film&Friends, dove Gabriele Kristian Faraca ha vinto il premio come Miglior Attore per la sua interpretazione in The Last Straw.

Dopo il circuito festivaliero, l’obiettivo è portare The Last Straw anche in scuole e incontri dedicati, utilizzando il cortometraggio come punto di partenza per parlare di fragilità, disabilità, sport e capacità di affrontare le difficoltà. All’Apulia Web Fest presentato anche GDG Editor La partecipazione all’Apulia Web Fest ha avuto anche un secondo momento dedicato all’innovazione. Durante un panel internazionale del festival è stato presentato GDG Editor, piattaforma dedicata alla produzione audiovisiva che riunisce strumenti per sceneggiatura, intelligenza artificiale, organizzazione della produzione, sottotitoli, teleprompter e video editing. La presentazione ha completato la presenza all’evento di Gabriele Kristian Faraca, Deborah Rocco e Gustavo Garrafa, affiancando alla vittoria di The Last Straw uno sguardo verso nuove tecnologie pensate per supportare autori, registi e produzioni indipendenti.