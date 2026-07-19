L’agricoltura italiana si trova oggi a navigare in acque agitate. I conflitti internazionali e le croniche instabilità geopolitiche stanno mettendo a dura prova l’approvvigionamento delle materie prime, delineando uno scenario di forte sofferenza per uno dei pilastri portanti della nostra economia. In questo contesto, le risposte istituzionali non possono farsi attendere poiché il comparto necessita di ossigeno e di misure d'urgenza concrete. È proprio sotto la spinta di questa emergenza che la Commissione Politiche agricole in seno alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si è riunita al Museo Archeologico di Sibari, cornice fortemente simbolica. Un tavolo di lavoro strategico svoltosi in concomitanza con il debutto di Vinitaly and the City tra gli scavi della Magna Grecia, nobilitato dalla presenza del ministro delle Politiche agricole, Francesco Lollobrigida. Da questo vertice sono emerse novità cruciali per il futuro della produzione agroalimentare nazionale e calabrese.

Per la seconda volta, gli assessori regionali d’Italia hanno scelto la Calabria come sede per confrontarsi sulle sfide odierne e future del settore. Un segnale di forte centralità istituzionale rimarcato con soddisfazione da Gianluca Gallo, assessore all’Agricoltura della Regione Calabria, che ha evidenziato il crescente gradimento e la credibilità di cui gode il territorio in seno alla Commissione. La risposta più attesa dagli imprenditori riguarda la semplificazione e l'accelerazione dei flussi finanziari. Grazie a un'inedita e proficua sinergia operativa tra Agea e Arcea, l'erogazione dei fondi europei subirà una storica velocizzazione con l’Anticipo Domanda Unica che sarà erogato al massimo entro il mese di agosto, anticipando nettamente la consueta finestra temporale che si apriva storicamente solo dopo il 15 ottobre, mentre il saldo finale, solitamente corrisposto entro il 30 giugno dell'anno successivo, verrà verosimilmente liquidato entro il 31 gennaio.

Una boccata d'aria fresca concepita per sostenere il tessuto produttivo in un momento di estrema vulnerabilità, con un occhio di riguardo per il settore olivicolo, particolarmente colpito dalle recenti congiunture. «Quella che inizialmente doveva essere una crisi di poche settimane - la dichiarazione di Gianluca Gallo, assessore all'Agricoltura della Regione Calabria - si è trasformata in una questione di mesi. I paesi come il nostro, strutturalmente carenti di materie prime, si trovano oggi in una situazione di grandissima difficoltà finanziaria e operativa. Questa accelerazione sui pagamenti è una modalità che il Ministero e Agea, insieme ad Arcea, hanno pensato per mostrare concreta vicinanza alle nostre aziende.»

Se il tavolo tecnico ha affrontato le criticità della crisi, il Parco Archeologico di Sibari ha invece celebrato il potenziale espresso dal territorio. La terza edizione di Vinitaly and the City a Sibari è partita sotto i migliori auspici, registrando un afflusso straordinario di visitatori giunti da ogni angolo del Mezzogiorno per scoprire l'eccellenza dei vini e degli amari calabresi, focalizzando i riflettori sulla valorizzazione del prodotto territoriale. La massiccia presenza dei vertici ministeriali, delle agenzie collegate e delle principali organizzazioni professionali agricole nazionali testimonia il successo del binomio strategico tra la Regione Calabria e Veronafiere. Questa sinergia non solo valorizza l'agroalimentare locale, ma sancisce uno "scatto in avanti" e la piena maturità di una regione che ha saputo costruire una solida credibilità anche dal punto di vista istituzionale.

I dati degli ultimi anni confermano questo trend virtuoso, posizionando la Calabria ai vertici in termini di crescita del Prodotto Interno Lordo (Pil), performance dell'export, incremento occupazionale e sviluppo del turismo, sia generale sia legato all'enogastronomia. Con prudenza e realismo, la consapevolezza delle istituzioni rimane ben salda al terreno con i traguardi raggiunti finora che non rappresentano un punto di arrivo, ma la base di partenza poiché, come ricordato in chiusura, molto è stato fatto, ma molto c’è ancora da fare per strutturare il futuro del comparto.