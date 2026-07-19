La Calabria continua a fare i conti con un'ondata di calore eccezionale che non dà tregua nemmeno dopo il tramonto. Se durante il giorno i termometri sfiorano o superano i 40 gradi in molte aree della regione, nelle ore notturne si stanno registrando temperature mai così elevate, con diverse località che non sono scese sotto i 30 gradi.

Secondo gli esperti, si tratta delle cosiddette "notti infernali", un fenomeno finora raro nel territorio calabrese e indice dell'eccezionale intensità della massa d'aria subtropicale che sta interessando il Sud Italia.

Cosa sono le "notti equatoriali" e le "notti infernali"

In climatologia viene definita "notte tropicale" quella in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi.

Quando il termometro resta invece oltre i 25 gradi si parla di "notte torrida o equatoriale", una classificazione scientifica utilizzata anche nella letteratura meteorologica internazionale.

Ancora più estremo è il concetto di "notte infernale": Il termine identifica le notti in cui la temperatura minima rimane stabilmente superiore ai 30 gradi, condizioni che provocano un forte stress fisiologico e rendono particolarmente difficile il recupero dell'organismo.

Temperature eccezionali in tutta la regione

I dati rilevati tra sabato 18 luglio e la notte successiva confermano l'eccezionalità dell'evento.

Nella notte tra sabato e domenica molte località hanno continuato a registrare valori eccezionali: Platì ha toccato una minima parziale di 31,8°C, Stignano 31,7°C, Bova Superiore 31,5°C e Reggio Calabria 30,9°C.

Perché le temperature restano così elevate

A mantenere il caldo anche durante la notte è la presenza del robusto anticiclone subtropicale che domina il Mediterraneo.

L'aria molto calda in quota, unita ai venti di caduta provenienti dall'Appennino, impedisce il normale raffreddamento del suolo dopo il tramonto. In molte aree, soprattutto lungo il versante ionico e nelle zone collinari, viene così meno il tradizionale fenomeno dell'inversione termica, lasciando le temperature su valori tipicamente diurni anche nelle ore notturne.