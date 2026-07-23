L'iniziativa è promossa per discutere del futuro dell'azienda e della tutela dei livelli occupazionali. L'invito è rivolto a cittadini, amministratori, forze politiche e organizzazioni sindacali

Un'assemblea pubblica per discutere del futuro dell'Amaco e richiamare l'attenzione sulla tutela dell'occupazione e del trasporto pubblico locale. È l'iniziativa promossa dai lavoratori dell'azienda di trasporto di Cosenza insieme alle organizzazioni sindacali.

L'appuntamento è fissato per martedì 28 luglio alle ore 18 in piazza dei Bruzi, nel centro di Cosenza. L'incontro è aperto non solo ai dipendenti dell'azienda, ma anche ai cittadini, agli amministratori, alle forze politiche e alle organizzazioni sindacali.

Al centro dell'assemblea ci saranno le prospettive dell'Amaco, con l'obiettivo dichiarato di difendere i posti di lavoro e garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico.

Sul materiale informativo che annuncia l'iniziativa campeggiano gli slogan «Difendiamo il lavoro, il servizio, il futuro» e «Il lavoro è dignità, il servizio è comunità, il futuro è adesso», messaggi che sintetizzano le ragioni della mobilitazione.

L'assemblea si propone come un momento di confronto pubblico sulle prospettive dell'azienda e sul ruolo che il trasporto pubblico locale riveste per la mobilità cittadina e per l'intera comunità cosentina.