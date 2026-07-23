I consiglieri di minoranza sostengono che la rinuncia del professionista confermi le perplessità espresse sulla nomina. «Non bastava l'assenza di incompatibilità formale»
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La rinuncia del dottor Fernando Caldiero alla presidenza del Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Cosenza, notizia data in esclusiva ieri mattina dal nostro network, riaccende lo scontro politico a Palazzo dei Bruzi. I consiglieri comunali di opposizione ritengono che la decisione confermi le perplessità già espresse al momento della nomina.
In una nota congiunta, gli esponenti della minoranza precisano di non mettere in discussione le qualità professionali di Caldiero, ma giudicano inopportuna la sua designazione alla guida dell'organo di controllo, richiamando il suo incarico di liquidatore giudiziale di Amaco, società partecipata del Comune.
Secondo l'opposizione, la contemporanea presenza dei due incarichi avrebbe potuto indebolire il principio di imparzialità che deve caratterizzare il presidente del Collegio dei Revisori. «Non si tratta di una valutazione personale, ma di una questione di equilibrio istituzionale», affermano i consiglieri, sostenendo che chi ricopre un ruolo di garanzia debba essere libero da ogni possibile conflitto di interessi, anche solo sul piano della percezione.
Pur esprimendo rispetto per la decisione assunta dal professionista, gli esponenti della minoranza ritengono che la rinuncia non risolva i dubbi sull'intera procedura e chiamano in causa l'amministrazione comunale. «Com'è possibile che l'amministrazione Caruso abbia commesso ancora una volta un errore così prevedibile, esponendo il Comune all'ennesima brutta figura?», si chiedono nella nota.
Per i consiglieri di opposizione, la vicenda dimostrerebbe che «non basta verificare l'assenza di incompatibilità formale», ma sarebbe necessaria una valutazione politica capace di prevenire situazioni che possano incidere sulla credibilità e sulla trasparenza degli organi di controllo.
Il documento è sottoscritto dai consiglieri comunali Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe D'Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro.