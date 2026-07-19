Il presidente Aristide Vercillo Marino interviene sulla scadenza dell’esercizio provvisorio e conferma attenzione per lavoratori e continuità del Tpl

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Il Consorzio Cometra si dichiara pronto a garantire la continuità del trasporto pubblico locale dopo la conclusione dell’esercizio provvisorio della procedura che interessa Amaco. A ribadirlo è il presidente Aristide Vercillo Marino, che conferma la disponibilità a collaborare con la Regione Calabria e con le altre istituzioni coinvolte.

Il passaggio decisivo è fissato al 30 settembre. Secondo quanto spiegato da Vercillo Marino, qualora entro quella data non intervengano differenti determinazioni da parte dell’autorità competente, i servizi torneranno nella piena disponibilità di Cometra, titolare degli affidamenti.

Il Consorzio assicura che ogni decisione sarà assunta nel rispetto della normativa vigente, delle proprie prerogative e delle procedure previste dagli organismi assembleari.

La scadenza dell’esercizio provvisorio

La dichiarazione arriva mentre si avvicina la conclusione dell’esercizio provvisorio che ha consentito la prosecuzione delle attività di Amaco durante la procedura in corso.

«In vista della conclusione dell’esercizio provvisorio della procedura che interessa Amaco, il Consorzio Cometra ribadisce di essere pronto a garantire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale», afferma Vercillo Marino.

Il presidente precisa che, in assenza di nuovi provvedimenti dell’autorità competente, alla scadenza del 30 settembre i collegamenti rientreranno nella disponibilità del Consorzio.

Non viene anticipata nel dettaglio la soluzione organizzativa che potrà essere adottata. Le eventuali scelte dovranno infatti essere sottoposte agli organi competenti di Cometra e valutate alla luce della disciplina di settore e della sostenibilità economica del servizio.

Il confronto con la Regione Calabria

Cometra riferisce di aver mantenuto nei mesi scorsi un confronto costante con la Regione Calabria e con gli altri soggetti istituzionali interessati dalla vicenda.

Un dialogo che, secondo il Consorzio, dovrà proseguire anche nella fase successiva alla conclusione dell’esercizio provvisorio, tenendo conto della natura essenziale del trasporto pubblico locale.

«In questi mesi Cometra ha mantenuto un confronto costante e costruttivo con la Regione Calabria e con le istituzioni coinvolte», sottolinea il presidente.

La collaborazione, aggiunge, proseguirà «nel pieno rispetto dei ruoli, delle competenze e dell’interesse pubblico».

Il riferimento è alla necessità di evitare interruzioni nei collegamenti e di definire un assetto stabile per un servizio utilizzato quotidianamente da lavoratori, studenti, anziani e cittadini che dipendono dal trasporto collettivo per i propri spostamenti.

L’attenzione per i lavoratori di Amaco

Nella nota, Cometra richiama anche la situazione occupazionale del personale coinvolto nella procedura Amaco.

Il Consorzio esprime attenzione per i lavoratori e si dichiara disponibile a partecipare alla ricerca di soluzioni condivise con Regione Calabria e istituzioni.

La disponibilità viene tuttavia collegata alle rispettive competenze, al rispetto delle norme e alla sostenibilità economica del servizio.

«Il Consorzio guarda con attenzione alla situazione dei lavoratori coinvolti dalla procedura che interessa Amaco», afferma Vercillo Marino.

Cometra conferma quindi la volontà di collaborare per favorire «ogni soluzione utile a garantire la continuità del trasporto pubblico locale».

La dichiarazione non contiene impegni specifici sul numero dei dipendenti eventualmente interessati o sulle modalità di un possibile assorbimento. La questione occupazionale dovrà pertanto essere affrontata nei tavoli istituzionali e sindacali competenti.

Le decisioni affidate agli organi del Consorzio

Il presidente chiarisce che le determinazioni successive al 30 settembre non potranno essere assunte in maniera unilaterale o informale.

Ogni scelta dovrà passare dalle sedi assembleari di Cometra, nel rispetto delle procedure interne e delle norme che regolano gli affidamenti del trasporto pubblico.

Il Consorzio rivendica la titolarità dei servizi, ma contemporaneamente ribadisce la necessità di mantenere un rapporto di collaborazione con la Regione.

La fase che si aprirà dopo la scadenza dell’esercizio provvisorio dovrà quindi tenere insieme più esigenze: garantire i collegamenti, tutelare l’interesse dei cittadini, valutare la posizione dei lavoratori e assicurare l’equilibrio economico della gestione.

«Pronti a fare la nostra parte»

Cometra conclude il proprio intervento dichiarandosi pronta ad assumere le responsabilità connesse alla gestione del servizio.

«Cometra è pronta a fare la propria parte con responsabilità, trasparenza e senso delle istituzioni», afferma Aristide Vercillo Marino.

L’obiettivo dichiarato è assicurare ai cittadini un trasporto efficiente e contribuire, insieme a Regione Calabria e altri soggetti coinvolti, alla costruzione di una prospettiva stabile.

«Vogliamo contribuire a una prospettiva di stabilità e rilancio del trasporto pubblico locale», conclude il presidente.