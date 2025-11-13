Parte ufficialmente la procedura per la realizzazione dei nuovi alberghi diffusi a Corigliano Rossano, grazie alla pubblicazione sull’Albo pretorio dell’avviso pubblico dedicato alle imprese che operano nel settore della ricettività extralberghiera. Con questo intervento l’Amministrazione punta a valorizzare i due centri storici, rafforzare l’accoglienza turistica e sostenere progetti capaci di generare sviluppo locale.

Un progetto strategico per turismo e imprese

Il bando rientra nella Strategia Urbana dell’Area Urbana Corigliano Rossano e punta a finanziare investimenti materiali e immateriali in grado di migliorare la qualità dell’offerta turistica. L’obiettivo è chiaro: favorire la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali dedicate alla gestione di strutture ricettive extralberghiere conformi ai requisiti regionali e capaci di garantire standard omogenei.

A disposizione c’è una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro, suddivisa equamente tra i due futuri alberghi diffusi: 750mila euro per il centro storico di Corigliano; 750mila euro per il centro storico di Rossano. Eventuali risorse non impiegate in uno dei due ambiti potranno essere trasferite all’altro, così da massimizzare l’utilizzo dei fondi disponibili.

Dove potranno essere realizzati gli interventi

I progetti dovranno riguardare immobili situati all’interno dei centri storici di Corigliano e Rossano, secondo le aree perimetrate nelle Planimetrie di localizzazione indicate nell’Allegato 8 dell’avviso. La piattaforma individua con precisione le zone idonee alla realizzazione degli interventi, così da orientare in modo chiaro le imprese interessate.

Come presentare domanda

Le domande devono essere compilate utilizzando:

Allegato 1 – Modulo di domanda, Formulario Allegato 2, la restante documentazione richiesta al par. 4.4 del bando. L’invio deve avvenire esclusivamente tramite PEC all’indirizzo: protocollo.coriglianorossano@asmepec.it. Oggetto obbligatorio da inserire nella PEC: “POR CALABRIA FESR-FSE 2024-2020 – Asse III - Competitività dei sistemi produttivi – Azione 3.3.4 (Avviso pubblico albergo diffuso - Comune Corigliano-Rossano - Settore 11 – Politiche europee e sviluppo strategico)”. La scadenza è fissata al 9 dicembre 2025 e farà fede la data di ricezione della PEC.