Partito il ciclo “L’identità che innova” con 29 incontri e quattro moduli per rafforzare competenze, appartenenza e leadership

La Cisl Cosenza punta sulla formazione come leva strategica per rafforzare identità, competenze e capacità di rappresentanza nel territorio. Ha preso il via oggi, nella sede della UST CISL di Cosenza, il percorso formativo “L’identità che innova: percorso di consolidamento e leadership”, iniziativa rivolta a delegati e operatori sindacali e pensata come un investimento di lungo periodo sulla crescita sindacale e personale.

Si tratta del primo percorso formativo lungo promosso dalla UST Cisl, organizzato in quattro moduli e articolato in 29 incontri, con un impianto che unisce lezioni tradizionali e momenti motivazionali. L’obiettivo è costruire strumenti concreti per affrontare le trasformazioni in corso, mantenendo centrale il valore della persona, del dialogo sociale e dell’azione sindacale sul territorio.

Al via il percorso formativo della Cisl Cosenza

Ad aprire i lavori è stato Michele Sapia, segretario generale della UST CISL Cosenza, mentre la presentazione del corso e del team della formazione sociale è stata affidata a Francesco Polizzo, coordinatore della formazione UST CISL Cosenza.

La prima giornata ha subito messo in evidenza l’impostazione del progetto: non solo un momento di aggiornamento tecnico, ma un percorso strutturato per consolidare la cultura sindacale, rafforzare il senso di appartenenza e accompagnare dirigenti, delegati e operatori in una fase storica segnata da transizioni economiche e sociali profonde.

Nel corso dell’incontro si sono alternati diversi contributi, tra cui quello di Natale Madeo del Centro Studi e Formazione CISL nazionale, intervenuto sugli elementi distintivi della storia e dell’azione sindacale della Cisl.

Leadership, identità e partecipazione al centro del progetto

Uno dei momenti più significativi della giornata è stato quello dedicato alle testimonianze attive, dal titolo “La montagna non si sposta mai, ma tu sì”, con l’intervento di Maria Carmela Limongi, seguito da un focus interattivo che ha coinvolto partecipanti, relatori e team della formazione in un confronto diretto.

L’impianto del percorso punta infatti a tenere insieme contenuti, motivazione e partecipazione, dentro una visione che considera la formazione non come un momento accessorio, ma come parte integrante del metodo di lavoro sindacale. È proprio su questo punto che si è soffermato Michele Sapia nel suo intervento.

«La formazione per la CISL rappresenta un metodo di lavoro», ha dichiarato il segretario generale. «Investire nella formazione è un’opportunità per rinvigorire l’appartenenza e affinare competenze, coltivare talenti. Un’occasione per ribadire storia e proposte del Sindacato Nuovo, rigenerare il valore del confronto e acquisire competenze per governare le transizioni e cogliere le opportunità della partecipazione».

Michele Sapia: «Rafforzare l’identità e innovarla»

Nel ragionamento sviluppato da Sapia, la formazione diventa una risposta concreta a un quadro generale segnato da incertezze e criticità. Per il segretario generale della Cisl cosentina, serve infatti una struttura sindacale capace di restare fedele alla propria identità ma anche di rinnovarsi.

«In questo quadro di incertezze e criticità è necessario rafforzare la nostra identità e renderla capace di innovarsi, investendo nell’intelligenza contrattuale e nell’azione sindacale sul territorio», ha sottolineato.

Il senso del progetto viene così collocato dentro una prospettiva più ampia: promuovere sul territorio una Cisl pluralista, riformista e autonoma, capace di leggere i cambiamenti e di costruire risposte attraverso competenze più forti e una maggiore consapevolezza del proprio ruolo.

Sapia ha poi chiarito anche il profilo operativo dell’iniziativa, definendola uno strumento per affrontare sfide e opportunità senza smarrire la centralità della persona, i principi della Cisl e il valore del dialogo sociale.

«Questo primo percorso “formativo lungo”, rivolto a delegati e operatori sindacali del territorio provinciale, nasce proprio con l’obiettivo di fornire strumenti concreti per affrontare sfide e opportunità, mantenendo alta la centralità della persona, i principi della CISL e il valore del dialogo sociale».

Un percorso di 29 incontri per il territorio

Il progetto proseguirà con ulteriori appuntamenti, confermando l’impegno della Cisl Cosenza nel costruire una formazione continua, qualificata e partecipata. La scelta di articolare il percorso in 29 incontri e quattro moduli restituisce la volontà di non limitarsi a un’iniziativa occasionale, ma di dare continuità a un processo di consolidamento interno che guardi al futuro dell’organizzazione e alla qualità della presenza sindacale nel territorio provinciale.