Sono ufficialmente iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, destinati al servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda di partecipazione da oggi e fino al 9 gennaio, esclusivamente online, attraverso il sito istituzionale www.carabinieri.it, nella sezione dedicata ai concorsi.

Le prove previste dal bando

Il percorso selettivo è articolato in più fasi e prevede una serie di prove volte a verificare preparazione, idoneità fisica e attitudinale dei candidati. In particolare sono previste prove scritte di preselezione, di composizione in lingua italiana e di conoscenza della lingua inglese, test di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali, una prova orale e, infine, un periodo di tirocinio.

Chi può partecipare

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o che siano in grado di conseguirlo entro l’anno scolastico 2025/2026. Alla data di scadenza del bando i candidati devono aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il 22° anno.

Il percorso formativo

I vincitori del concorso saranno ammessi al 208° Corso dell’Accademia Militare di Modena, presso la Accademia Militare di Modena. Il percorso di formazione ha una durata complessiva di cinque anni e combina insegnamenti militari e universitari a indirizzo giuridico-amministrativo.

La formazione proseguirà successivamente presso la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma, con l’obiettivo di consentire ai frequentatori il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza.

Gli sbocchi professionali

Al termine del ciclo di studi, i neo Ufficiali, con il grado di Tenente, saranno chiamati a ricoprire incarichi di comando e responsabilità nelle diverse articolazioni organizzative dell’Arma dei Carabinieri, entrando a pieno titolo in un’istituzione che fonda la propria identità sui valori racchiusi nel motto “Nei secoli fedele”.