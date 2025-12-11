Si è svolto oggi, presso la sede UIL di Cosenza, il Congresso Territoriale della UILPA Vigili del Fuoco. All’incontro hanno preso parte Gianni Alampi, Segretario Organizzativo Nazionale UILPA Vigili del Fuoco, e Vincenzo Crugliano, Segretario Regionale UILPA Vigili del Fuoco. Durante i lavori congressuali sono state illustrate le attività svolte nel corso del precedente mandato e i programmi per il prossimo futuro.

Al termine del dibattito, il Consiglio Territoriale ha eletto all’unanimità Giancarlo Catavero quale Segretario Generale Territoriale. Contestualmente, sono stati eletti i componenti della nuova Segreteria territoriale: Gianfranco Macrito, Antonio Straface, Vincenzo Feraco, Paolo Antonio Bruno Bossio e Gianluigi Ambrosio. Il ruolo di Tesoriere è stato affidato a Gianfranco Giugno.

Giancarlo Catavero subentra a Gianfranco Macrito, per anni Segretario aggiunto, inaugurando una nuova fase basata sulla continuità e sulla collaborazione. Nel precedente mandato, il lavoro di squadra ha consentito alla UILPA Cosenza di crescere costantemente, raggiungendo risultati mai registrati prima. A riconoscimento del suo impegno, Gianfranco Macrito è stato nominato Segretario Regionale Aggiunto a fianco di Vincenzo Crugliano.

Nel suo intervento di chiusura del mandato, Gianfranco Macrito ha sottolineato il valore dell’esperienza vissuta: «Ho compreso davvero cosa significhi costruire una comunità sindacale che ascolta, dialoga e si impegna quotidianamente per un lavoro più giusto. Mi ritengo soddisfatto di quanto fatto finora e vi esorto a continuare a migliorare, sostenendo con convinzione il collega eletto nella fase congressuale odierna». Nel suo primo discorso da Segretario Generale Territoriale, Giancarlo Catavero ha ringraziato Macrito per il sostegno ricevuto e ha ricordato il compianto Angelo Ferri, che lo aveva fortemente voluto all’interno del sindacato: «Il mio impegno sarà totale. Lavorerò per il bene comune dei Vigili del Fuoco di Cosenza; sarò il Segretario di tutti, non del singolo. Vi supporterò nella tutela dei vostri diritti per garantire ciò che vi spetta. Sono pronto a costruire insieme a voi un percorso di dialogo e collaborazione per raggiungere obiettivi concreti. Insieme possiamo fare la differenza: il vostro sostegno è fondamentale per portare avanti le nostre battaglie».