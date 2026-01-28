Tassi più favorevoli, richieste in crescita ma forte prudenza dei nuclei familiari: nel Cosentino si chiedono i mutui più bassi della regione. Ecco perché
PHOTO
stack of money and home models, home insurance ideas and insurance agents for those interested.
Nel 2025 il mercato dei mutui in Calabria ha registrato un andamento complessivamente positivo, con tassi più stabili rispetto al biennio precedente e condizioni di finanziamento meno penalizzanti per le famiglie. Ma il quadro territoriale rivela differenze nette. E la provincia di Cosenza si colloca in posizione particolare: è l’area dove si richiedono gli importi più bassi e dove il valore medio degli immobili risulta il più contenuto della regione.
L’Osservatorio MutuiOnline.it certifica infatti che nel Cosentino l’importo medio richiesto nel 2025 è stato pari a 107.359 euro, il dato più basso della Calabria. La distanza con altre province è evidente: Vibo Valentia supera i 124.000 euro, Reggio e Catanzaro si collocano su valori intermedi. Anche il prezzo medio degli immobili finanziati è il più contenuto della regione, fermo a 162.831 euro, contro i quasi 200.000 euro di Vibo – oggi l’area più cara del mercato calabrese.
L’andamento dei tassi spiega solo in parte queste dinamiche. Nel 2025 il variabile ha segnato una discesa significativa, passando dal 3,71% di gennaio al 2,66% di dicembre, mentre il fisso è risalito dal 2,83% al 3,33% medio. Su un mutuo da 150.000 euro in 20 anni, il variabile consente un risparmio mensile di circa 50 euro rispetto al fisso. Nonostante questo, in Calabria il 96,9% dei richiedenti ha scelto comunque il tasso fisso. Anche nel Cosentino la prudenza resta la strategia dominante.
I dati confermano un profilo del mutuatario cosentino caratterizzato da forte attenzione al rischio: si chiede meno denaro, si acquistano immobili meno costosi e si preferisce una rata stabile, anche a costo di rinunciare a un risparmio immediato. Una tendenza che potrebbe essere letta alla luce di diversi fattori: redditi medi più bassi, mercato immobiliare meno dinamico e una cultura del credito più conservativa.
La durata media dei mutui in Calabria cresce leggermente, raggiungendo i 23 anni, ma non emergono particolari differenze tra le province. Anche l’età media dei richiedenti si mantiene stabile, attorno ai 40 anni.
Il dato forse più significativo, nell’analisi cosentina, è la sproporzione tra valore medio delle case e importo richiesto. La forbice, particolarmente ridotta, suggerisce che una quota rilevante degli acquisti viene finanziata con risorse proprie, oppure che il mercato immobiliare locale è caratterizzato da transazioni molto contenute, spesso su immobili datati o con valore commerciale ridotto.
In un contesto regionale che vede crescere il ricorso alla surroga (20,5% delle richieste totali), anche nel Cosentino l’opportunità di rinegoziare il mutuo potrebbe rafforzarsi qualora i tassi tornassero a scendere nei prossimi mesi.
Il 2025, per la provincia di Cosenza, consegna dunque un quadro chiaro: settore in ripresa, tassi più sostenibili, ma comportamento estremamente prudente delle famiglie. Un atteggiamento che riflette la particolare dinamica del mercato immobiliare locale e una cultura del credito ancorata alla stabilità più che alla convenienza momentanea.