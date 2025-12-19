Mercoledì primo evento conoscitivo “Eat to Meet”. La presidente è Gaia Sabato, l’obiettivo è tutelare e valorizzare il ruolo strategico delle giovani imprese e delle nuove generazioni imprenditoriali.

Il CNA Cosenza continua il suo percorso di crescita con la nascita di CNA Giovani Imprenditori. La nuova energia impressa alla Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa dal presidente Michele Marchese, sin dal suo insediamento, trova ulteriore conferma nella costituzione, per la prima volta in Calabria, del raggruppamento dedicato ai giovani. Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di rappresentare, tutelare e valorizzare il ruolo strategico delle giovani imprese e delle nuove generazioni imprenditoriali.

Nella suggestiva cornice di Santa Teresa, mercoledì sera si è svolto il primo evento conoscitivo, Eat to Meet: un momento di networking che ha unito convivialità e relazioni professionali, arricchito da una significativa finalità solidale. Oltre la metà della quota di partecipazione sarà infatti devoluta alla Fondazione Santa Maria delle Vergini, realtà impegnata nell’accoglienza di case famiglia e centri di prima accoglienza per minori stranieri non accompagnati. L’iniziativa ha registrato una grande partecipazione, consentendo di raccogliere una somma pari a 1.600 euro.

Il direttivo di CNA Giovani Imprenditori è composto da Gaia Sabato, presidente, affiancata dai membri della direzione: Alessandro Bacilieri, Marco D’Ippolito, Alfredo Miranda, Dante Passarelli, Arianna Grandinetti, Angelo Fazio, Emanuela Grandinetti, Lorenzo Oliverio, Gianluca Donato, Marco Viscardi, Matteo Bozzo, Domenico Chiarelli e Gianni Caruso.