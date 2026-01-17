Prosegue la mobilitazione degli idonei della graduatoria di Operatore Tecnico NUE 112, approvata con Deliberazione n. 2198 del 17 ottobre 2023, tuttora vigente, promossa dal Si Cobas Calabria per chiedere chiarezza sullo scorrimento della graduatoria e sull’utilizzo di queste figure professionali all’interno del sistema sanitario regionale.

Nel corso dei mesi, il sindacato e i lavoratori hanno organizzato manifestazioni e presidi, tra cui quello presso la Cittadella regionale, per sollecitare la Regione Calabria e gli enti competenti a garantire trasparenza nelle assunzioni e il pieno utilizzo di una graduatoria pubblica già disponibile, in un contesto sanitario caratterizzato da una cronica carenza di personale.

La figura dell’Operatore Tecnico Specializzato, sebbene prevista inizialmente per il servizio del Numero Unico di Emergenza 112, può essere impiegata - come più volte ribadito - in diversi ambiti organizzativi e operativi, e non esclusivamente in attività di centralino, rappresentando una risorsa importante per le ASP e le aziende sanitarie calabresi.

Il presidio del 15 gennaio 2026 all’ASP di Cosenza

In data 15 gennaio 2026, una delegazione di idonei e del Si Cobas ha tenuto un presidio davanti all’ASP di Cosenza, azienda che ha indetto il concorso per conto di Azienda Zero Calabria, al fine di ottenere informazioni ufficiali sullo stato della graduatoria e sulle competenze in materia di assunzioni.

Durante l’incontro, i rappresentanti dell’ASP hanno chiarito che non si occupano più direttamente delle assunzioni, poiché tali competenze sono oggi attribuite ad Azienda Zero Calabria, ente responsabile della governance della sanità regionale e della gestione amministrativa del personale.

Allo stesso tempo, è stato confermato che la figura dell’Operatore Tecnico Specializzato può essere utilizzata in molteplici posizioni all’interno delle aziende sanitarie. Per questo motivo, i lavoratori hanno chiesto formalmente che l’ASP di Cosenza comunichi i propri fabbisogni di personale ad Azienda Zero, così da consentire lo scorrimento della graduatoria e l’avvio di nuove assunzioni nel rispetto delle regole vigenti. La mobilitazione proseguirà finché non arriveranno risposte concrete, con l’obiettivo di tutelare i diritti degli idonei e garantire un utilizzo efficace delle risorse umane già selezionate per rafforzare il sistema sanitario calabrese.