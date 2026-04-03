Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 1° maggio, ma benzina e diesel restano sopra i due euro in molte regioni

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Il governo proroga il taglio delle accise sui carburanti fino al 1° maggio per contenere l’aumento dei prezzi di benzina e diesel. La decisione è stata approvata dal Consiglio dei ministri nell’ambito del nuovo decreto carburanti, con l’obiettivo di fronteggiare il caro energia legato alle tensioni internazionali e all’aumento del costo del petrolio.

La misura prevede il prolungamento dello sconto di 24,4 centesimi al litro su benzina e diesel per tutto il mese di aprile. Il provvedimento comporterà un costo complessivo di circa 500 milioni di euro, coperti in parte dall’extragettito Iva e in parte da risorse derivanti dalle aste sulle quote di emissione di CO₂.

Oltre alla proroga del taglio delle accise, il decreto introduce anche altre misure a sostegno delle imprese. In particolare, viene esteso alle aziende agricole il credito d’imposta del 20% sul gasolio, misura inizialmente prevista per il settore della pesca. Previsti inoltre interventi tramite Simest a sostegno delle imprese esportatrici e il recepimento dell’accordo con le associazioni di categoria sulla Transizione 5.0.

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha spiegato che il decreto rappresenta una misura temporanea per contenere l’emergenza prezzi, sottolineando che eventuali interventi successivi dipenderanno dall’evoluzione del contesto geopolitico internazionale e dall’andamento dei mercati energetici.

Non mancano però le critiche delle associazioni dei consumatori, secondo cui la proroga del taglio delle accise non sarebbe sufficiente a riportare i prezzi dei carburanti a livelli sostenibili. In molte regioni italiane, infatti, il prezzo del gasolio supera i due euro al litro, con costi ancora elevati sia sulla rete stradale ordinaria sia in autostrada.

Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self service è di circa 1,76 euro al litro, mentre il gasolio si attesta intorno ai 2,09 euro al litro, con valori più alti lungo la rete autostradale.