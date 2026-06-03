Sabato si terrà una manifestazione della Cgil partendo dalla stazione di servizio dove sono stati uccisi i quattro braccianti proseguendo con un corteo fino ad arrivare in piazza ad Amendolara, nel Cosentino. Lo rende noto all'Ansa la segretaria generale Flai Cgil Pollino-Sibaritide Federica Pietramala spiegando che non è ancora stato confermato l'orario ma, con ogni probabilità, si terrà nel pomeriggio. Alla manifestazione parteciperà anche il segretario generale Maurizio Landini.

Il Sindaco Maria Rita Acciardi ha indirizzato una lettera formale a tutti i primi cittadini dell'Alto Ionio Cosentino per promuovere un incontro urgente. L’Amministrazione Comunale ritiene necessario avviare una riflessione comune e sinergica tra le istituzioni locali. L'obiettivo è valutare e assumere ogni opportuna iniziativa condivisa in merito alle drammatiche dinamiche emerse, con particolare riferimento al monitoraggio del fenomeno del caporalato e ai complessi processi di integrazione sul territorio.

All’incontro sono stati inoltre invitati gli Assessori della Regione Calabria Gianluca Gallo e Pasqualina Straface, nonché il Presidente della Provincia di Cosenza Biagio Faragalli, al fine di garantire un confronto istituzionale ampio e coordinato sulle problematiche emerse.

Intanto, il Sindaco Acciardi ha proposto ai colleghi sindaci di riunirsi il prossimo 5 giugno, alle ore 18:00, presso la Sala Consiliare “U. Pagano” del Comune di Amendolara. Di fronte a una tragedia umana di tale portata, che ferisce profondamente la sensibilità della nostra comunità, l'Amministrazione ribadisce l'importanza di fare rete tra Comuni per riaffermare con forza i valori della sicurezza, della legalità e della dignità umana.