Una forte scossa di terremoto è stata registrata nella notte al largo della Costa Calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza. Secondo i dati diffusi dalla Sala Sismica INGV di Roma, il sisma ha avuto una magnitudo ML 6.1 ed è avvenuto alle 00:12:35 ora italiana di martedì 2 giugno 2026.

L’evento sismico è stato localizzato con coordinate geografiche 39.1550 di latitudine e 15.8210 di longitudine, a una profondità di 250 chilometri. La scossa è stata avvertita distintamente anche in Calabria, in particolare nell’area tirrenica e nel Cosentino.

Terremoto Calabria, epicentro in mare e nessun comune entro 20 chilometri

Il terremoto è stato localizzato nella zona della Costa Calabra nord occidentale, ma secondo i dati INGV non risultano comuni italiani entro 20 chilometri dall’epicentro.

La profondità dell’evento, pari a 250 chilometri, rappresenta un elemento rilevante nella valutazione del sisma, che è stato comunque percepito dalla popolazione in diverse aree della regione.

Le città più vicine all’epicentro

Tra le città con almeno 50mila abitanti più vicine all’epicentro, l’INGV segnala Cosenza, localizzata a circa 41 chilometri a ovest dell’area del sisma. Seguono Lamezia Terme, a circa 48 chilometri a ovest, e Catanzaro, a circa 72 chilometri a ovest.

Intanto, la Protezione Civile invita a segnalare e contattare la Sala Operativa al numero verde 800222211.

Sull’altro fronte, i vigili del Fuoco comunicano che al momento nessuna segnalazione di danni è pervenuta alle SO115 dei comandi provinciali.

Nessuna allerta tsunami

Secondo fonti raccolte dal nostro network, il laboratorio di sismologia dell’Unical allo stato attuale esclude il rischio tsunami,

Nuovi aggiornamenti

Numerose le chiamate giunte alla Sale Operative dei vigili del fuoco da parte di cittadini che hanno avvertito la scossa. I pompieri confermano che al momento non risultano segnalazioni di danni né richieste di soccorso correlate all’evento sismico. La situazione è sotto costante monitoraggio.