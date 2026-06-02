Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, lungo il lato est del Parco Robinson a Rende. Considerato che le fiamme, alimentate dal vento, hanno velocemente raggiunto il bordo strada, la Polizia municipale – presente sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri – ha disposto per precauzione il transito su via Dalla Chiesa. Un canadair sta effettuando alcuni giri di ricognizione, per valutare la necessità di un intervento