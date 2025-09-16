Per l’amministrazione comunale si tratta di una scelta ponderata che guarda alla sostenibilità dell’ente nel medio e lungo periodo

La Giunta comunale di Rende ha deliberato l’adesione alla procedura di stabilizzazione per venti TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) attualmente in servizio presso l’ente. La decisione segue un’attenta e approfondita valutazione dei costi che il Comune dovrà sostenere, tenendo in considerazione anche i possibili scenari futuri legati al venir meno del contributo regionale.

«Si tratta di una scelta ponderata - si legge in una nota del Comune di Rende - che guarda non solo all’immediato, ma anche alla sostenibilità dell’ente nel medio e lungo periodo. È nostro auspicio che la Regione possa intervenire con un provvedimento definitivo per la storicizzazione delle risorse, così da garantire continuità e stabilità».

L’Amministrazione comunale sottolinea, inoltre, «l’importanza di dare un giusto riconoscimento e una piena dignità professionale a lavoratori che, in questi anni, hanno dimostrato concretamente sul campo il proprio valore e la propria capacità, meritando così l’inquadramento all’interno del personale comunale».