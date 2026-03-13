Centri per l’impiego e Dipartimento Lavoro organizzano le selezioni con TH Resort & Spa, Serenè Resort e Valentour. Calabrese: «CPI hub operativi, stagione d’eccellenza parte dal lavoro dignitoso»

La Regione Calabria, attraverso assessorato e Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive e la rete dei Centri per l’impiego, organizza a marzo una serie di appuntamenti di reclutamento in vista della stagione turistica 2026. Tre realtà del settore — TH Resort & Spa, Serenè Resort e Valentour — apriranno le selezioni per un totale di 151 posizioni.

«Gli eventi mirano a favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta di lavoro in un settore strategico per l’economia del territorio», sottolinea l’assessore Giovanni Calabrese, evidenziando il ruolo dei CPI come «hub operativi» in grado di supportare le imprese e offrire opportunità di impiego «regolare e qualificato». Calabrese annuncia inoltre ulteriori job day anche in altri settori, come trasporti e grande distribuzione.

Il calendario dei recruiting day

Lunedì 16 marzo (9:30–16:00) – TH Resort & Spa

In collaborazione con il CPI di Paola, presso il resort in Contrada Fiuzzi, Praia a Mare (CS).

Posti disponibili: 39.

Lunedì 23 marzo (9:30–16:00) – Serenè Resort

In collaborazione con i CPI calabresi (in particolare Catanzaro e Crotone), presso la Sala Oro della Cittadella Regionale.

Posti disponibili: 73.

Lunedì 30 marzo (9:30–16:00) – Valentour

In collaborazione con il CPI di Vibo Valentia, presso il Michelizia Tropea Resort, via Carmine 71, Tropea (VV).

Posti disponibili: 39.

Profili e candidature

Le figure ricercate coprono i principali comparti dell’ospitalità: food & beverage (cucina e sala), ricevimento e housekeeping. Per ciascun evento, i candidati possono consultare i profili richiesti e inviare la candidatura sul portale lavoro.regione.calabria.it, nella sezione dedicata.