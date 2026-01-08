L’azienda respinge il contenuto di una lettera pubblicata nei giorni scorsi e annuncia il ricorso alle autorità competenti a tutela dei lavoratori e della comunità locale

Tutti gli articoli di Economia e Lavoro

Riceviamo e pubblichiamo:

In merito a quanto pubblicato nell’articolo “Il salvataggio dei dipendenti ex Abramo Customer Care si è trasformato in un incubo”, il cui contenuto è tratto da una lettera anonima, Konecta ritiene doveroso smentire quanto riportato.

L’azienda ha sempre garantito il rispetto dei diritti dei lavoratori, le tutele previste dagli accordi occupazionali e le massime condizioni di sicurezza per tutte le persone che lavorano in Konecta, a Rende e in tutte le altre sedi in Italia.

L’azienda, inoltre, tiene a precisare che la commessa del sito di Rende è stata assegnata in totale trasparenza e nel rispetto delle direttive di legge.

Konecta si è quindi rivolta alle autorità competenti per tutelare i propri collaboratori, la comunità di Rende e i clienti che si affidano all’azienda.

Konecta